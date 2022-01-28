2022 bedelli askerlik yerleri açıklandı! e-Devlet er sınıflandırma sonucu Askerlik yeri öğrenme

28 Ocak 2022 Cuma 12:02 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 12:02

Askerlik yerleri ve tarihleri açıklandı. Vatani görevini tamamlamak üzere askere gidecek vatandaşların er sınıflandırma sonucu belli oldu. Bedelli askerlik ücreti 2022 yılı için 55 bin 194 lira olarak belirlendi. Bedelli askerlik sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden bedelli askerlik yerleri er sınıflandırma sonuçlarına erişebilecekler. İşte 2022 bedelli askerlik yerleri öğrenme ekranı

BEDELLİ ASKERLİK YER VE TARİHLERİ AÇIKLANDI!

2022 Bedelli askerlik yerleri açıklandı. 2022 celp dönemleri ile bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri bugün itibariyle erişime açıldı. Askerlik yeri sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlar e-Devlet üzerinden askerlik yeri ve 2022 askerlik celp dönemlerini öğrenebilecekler.

Er sınıflandırma sonucunu öğrenmek için e-Devlet askerlik yeri sorgulama ekranı üzerinden kimlik ve şifre bilgileri girilmesi gerekiyor. Bedelli askerlik ücreti 2022 yılı için ücreti ise 55 bin 194 lira olarak belirlendi.

E-DEVLET ER SINIFLANDIRMA SONUCU ASKERLİK YERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

e-Devlet üzerinden erişim sağlamak isteyenler, "https://www.turkiye.gov.tr/msb-bedelli-siniflandirma-sonucu-sorgulama" adresine yönlendirilecek. Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve şifre ile sisteme giriş yaparak askerlik yerlerini öğrenebilecekler.

BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

03.02.2022

03.04.2022

31.04.2022

12.05.2022

09.06.2022

21.07.2022

18.08.2022

15.09.2022

13.10.2022

10.11.2022

08.12.2022

YEDEK SUBAY, YEDEK ASTSUBAY, ER VE ERBAŞLARIN SEVK İŞLEMLERİ

1. Sınıflandırılan yükümlüler Millî Savunma Bakanlığınca belirlenen, celp ve sevk duyurusunda belirtilen tarihlerde silahaltına alınır.

2. Yoklama kaçağı ve saklılardan;

a. Erteleme hakkı bulunanlar yoklamaları yapılmadan ertelenir.

b. Ertelemesi sona erenler ile erteleme hakkı bulunmayanlar, yapılan muayeneleri neticesinde askerliğe elverişli olduklarının anlaşılması halinde ilk sınıflandırma kaynağına alınır.

3. Bakayalar hariç sınıflandırıldıktan sonra Kanunda yazılı bir mazeret nedeniyle ertelemesi yapılanlar, ertelemelerinin bitimini müteakip ilk sınıflandırma döneminin ilk celp ve sevk döneminde sevk edilirler.

4. Cezaevinden tahliye olan er statüsündeki bakayalar tahliyelerini müteakip ilk sınıflandırma döneminin ilk celp ve sevk döneminde, diğer er statüsündeki bakayalar ise müracaatlarını veya yakalanmalarını müteakip derhal sevk edilir. Bunlardan Askeralma Kanununda yazılı bir mazereti nedeniyle ertelemesi yapılanlar erteleme bitimini müteakip ilk mesai gününde sevk edilir.

5. Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekleri haiz yedek subay adayı ve yedek astsubay adayı statüsündeki bakayalar müracaatlarından veya yakalanmalarından sonraki eğitimin verileceği ilk yedek subay veya yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir. Bunlardan Kanunda yazılı bir mazeret nedeniyle ertelemesi yapılanlar erteleme bitimini müteakip eğitimin verileceği ilk yedek subay veya yedek astsubay celp ve sevk döneminde sevk edilir.

6. Yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçlarının açıklanacağı tarihler, TRT ve Ulusal yayın yapan radyo ve televizyon kanalları aracılığıyla yapılır, bunun dışında aynı duyuru msb.gov.tr/Askeralma adresinde ve TRT teleteks sayfasında da yayımlanır. Ayrıca adrese bir tebligat yapılmaz.

7. Yükümlüler, seçim ve sınıflandırma sonucunda statülerine göre belirlenen tarihlerde e-Devlet Kapısı üzerinden veya askerlik şubesi başkanlıkları tarafından sınıf okulu/eğitim merkezlerine sevk edilir.

8. Seçim ve sınıflandırma sonucu tertip edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmak üzere sevk evrakını almayan, sevk evrakını aldığı halde kendisine verilen yol süresi bitiminde birliklerine Askeralma Kanununun 23'üncü maddesinde belirtilen mazeretleri dışında katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulur.