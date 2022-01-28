Asal sevk başvurusu nedir, ne zaman yapılır? Asal Sevk başvurusu e-devlet

28 Ocak 2022 Cuma 12:36 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 12:36

Asal sevk başvurusu için araştırmalar Askerlik yerlerinin açıklanmasının hemen ardından başladı. Bedelli askerlik, er sınıflandırma sonıçları ve Yedek Subay evrak alma ve Asal sevk başvurularına dair araştırmalar hız kazandı. Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi, askerlik yapacak kişinin vatani görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor. Peki Asal sevk başvurusu nedir, ne zaman yapılır? İşte e-devlet Asal Sevk başvurusu ekranı

Asal Sevk başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, e-devlet sayfasında yer alan ASAL Sevk İşlemleri menüsünden Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama hizmeti ile sınıflandırma sonucunu öğrenebilir ve Asal sevk belgesini alabilirler.

Bu hizmeti kullanmak için e-devlet sistemine giriş yapmış olmanız gerekmektedir.

ASAL SEVK BAŞVURUSU NEDİR?

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor.

ASAL sevk başvurusu ekranı aracılığıyla asker adayları gideceği birlikleri kolayca öğrenerek, sevk için gerekli evraklarının çıktılarını alabileceklerdir. Bunun için E-Devlet üzerinden;

1. Hizmet Seçimi

2. Er Sınıflandırma Sonucu

3. Sevk Bilgilendirmesi

4. Sevk Kişisel Bilgiler

5. Sevk Başvuru Bilgilendirme

6. Sevk Belgesi

adımları izlenecektir.

ASAL SEVK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

a. Gideceğiniz eğitim merkezi ve sınıfınız; yoklama sırasında tespit edilen eğitim durumu, sağlık, meslek vb. nitelikleriniz ve kuvvetlerin ihtiyacı esas alınarak bilgisayar ortamında şifreli/kodlu kayıtlarla ve 7 kişilik heyet huzurunda tespit edilmiştir.

b. Eğitim birliğinize Kabul ve Toplanma Merkezi vasıtasıyla gidecekseniz askerlik şubesi başkanlığınca verilen talimata göre hareket ediniz.

c. Kutsal vatan hizmetini yapmak üzere, sevk işlemlerinizin yapılmasını müteakip, yol ücreti ile yiyecek bedeli adınıza PTT'ye yatırılacaktır. Pttkart'ınızı aktif hale getirmenizi müteakip Pttmatik'ten veya nüfus cüzdanınızla birlikte PTT işyerlerinden adınıza yatırılan paranızı alabilirsiniz. ç. Sevk tarihinden itibaren hukuken asker kişi olduğunuzu unutmayınız. Resmi makamlarca veya ailelerce düzenlenen uğurlama törenleri dışındaki Siyasi parti, dernek, sendika, vakıf, vb. kuruluş ve oluşumların toplantılarına katılmanızın suç teşkil edebileceğini biliniz.

d. Eğitim merkezine katılmak için yola çıkarken; sevk evrakınızı yanınıza alınız. Ayrıca nüfus cüzdanı, varsa sürücü belgenizi ve mesleki yeterlilik belgenizi beraberinizde götürmeyi unutmayınız.

e. Sevk belgesini memlekette unuttuğunuz veya kaybettiğiniz taktirde bulunduğunuz yerdeki en yakın askerlik şubesine müracaat ederek sevk belgenizi yeniden almanız gerekmektedir.

f. Muhtaç durumda varsa eş ve çocuklarınız ile anne ve babanıza askerlik hizmetiniz sırasında yardım edilmesi mümkündür. Eş ve çocuklarınız ile anne ve babanızın; bu imkândan faydalanabilmesi için, ikamet ettiği il veya ilçedeki Aile ve Sosyal Politikalar il/ilçe müdürlükleri ile valilik, kaymakamlık veya belediye başkanlıklarına müracaatları gerekmektedir. Eş ve çocuklarınızın bu haklardan yararlanabilmesi için resmi nikâh şartı bulunmaktadır.

ASKERLİK EVRAK ALMA BAŞLANGIÇ TARİHİ NEDİR?

Askerlik başvurusu yapan ya da askerlik çağında olan erkekler için düzenlenen belgelerde bulunan sevk başlangıç tarihi ifadesi, askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin başlangıcını belirtiyor. Sevk bitiş tarihi ise askerlik yapacak kişinin askerlik görevini yapacağı birliğe teslim olacağı tarihin son gününe işaret eder.

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