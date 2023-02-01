2022 Yılında turistlerin gözde şehri İstanbul...

Turizm İstatistikleri Raporu'na göre 2022 yılında İstanbul turizmde rekor kırdı. Verilere göre geçen yıl İstanbul'u 16 milyon 18 bin 726 yabancı turist ziyaret etti.

İstanbul'un 2022 Turizm İstatistikleri Raporu açıklandı. Açıklanan verilere göre 2022 yılında İstanbul 16 milyon 18 bin 726 yabancı turist ağırladı. Öte yandan Türkiye'ye gelen turistlerin yüzde 35,95'i İstanbul'u ziyaret etti.

İSTANBUL'U EN ÇOK ZİYARET EDEN TURİSTLERİN SIRALAMASI İSE ŞÖYLE;



1.Rusya

2.Almanya

3.İran

4.ABD

5.İngiltere