9 günlük bayram tatili için heyecanlı bekleyiş başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2023 yılının dini günler takvimine göre bu sene Kurban Bayramı çarşamba gününe denk geliyor. 2023 Kurbanlık Bayramı, pazartesi ve salı günlerinin de tatil edilmesiyle birlikte toplamda 9 günlük bayram tatili olacak. Peki 9 günlük bayram tatili ne zaman başlıyor? İşte Diyanet 2023 Kurbanlık bayramı tarihi

2023 KURBANLIK BAYRAMI NE ZAMAN DİYANET?



2023 Kurbanlık Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu. 9 günlük bayram tatilinde memleketine gitmek isteyen vatandaşlar gün sayıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2023 dini günler takvimine göre bu sene Kurbanlık bayramı 28 Haziran'da idrak edilecek. 27 Haziran Arefe günü başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz'da son bulacak.

Diyanet takviminde belirtilen 2023 Kurban Bayramı günleri şu şekilde olacak:

Kurban Bayramı Arife günü 27 Haziran 2023 Salı günü

Kurban Bayramı 1. günü 28 Haziran 2023 Çarşamba günü

Kurban Bayramı 2. günü 29 Haziran 2023 Perşembe günü

Kurban Bayramı 3. günü 30 Haziran 2023 Cuma günü

Kurban Bayramı 4. günü 1 Temmuz 2023 Cumartesi günü

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edildiği için bayram tatili önceki ve sonraki hafta sonuyla birlikte toplamda 9 gün olacak.

Böylece 24 Haziran Cumartesi günü başlayan 9 günlük bayram tatili, 3 Temmuz Pazartesi günü sona erecek.