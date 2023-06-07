2023 Kurbanlık fiyatları, kilosu ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatları

Kurban Bayramının yaklaşmasıyla birlikte kurban kesmeyi düşünen birçok vatandaş fiyat araştırması yapıyor. Bayrama kısa bir süre kala Büyükbaş ve küçükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatları belli oldu. Kurbanlık fiyatlarının açıklanmasıyla birliktr Kurban pazarında hareketlilik yaşanmaya başlandı. Peki bu yıl kurbanlık fiyatları, kilosu ne kadar? Büyükbaş ve küçükbaş canlı kilo fiyatları kaç TL? İşte 2023 Canlı kilo, küçükbaş, büyükbaş hisse Kurbanlık fiyatları

KURBANLIK FİYATLARI, KİLOSU NE KADAR?



Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Bu sene Küçükbaş kurbanlık 7 bin TL, büyükbaş kurbanlıklar ise 84 bin TL'den başlıyor. Geçen yıl Kurban Bayramında 1 milyona yakın büyükbaş, 22 milyon civarı da küçükbaş hayvan satışı gerçekleşti.

Diyanet İşleri 2023 yılı için Kurban Bayramı vekalet fiyatları ise yurt içinde 5 bin 950, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirledi.

KURBANLIK FİYATLARI 2023



Dana Kurbanlık Fiyatı 75.000 TL – 100.000 TL

Düve Kurbanlık Fiyatı 76.000 TL – 110.000 TL

Deve Kurbanlık Fiyatı 90.000 TL – 150.000 TL

Koç Kurbanlık Fiyatı 8.500 TL – 12.500 TL

Koyun Kurbanlık Fiyatı 8.000 TL – 11.000 TL

CANLI KURBANLIK FİYATLARI 2023 NE KADAR OLDU?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlık fiyatları da netleşmeye başladı. Bu yıl Küçükbaş kurbanlık fiyatları adet bazında 5 bin 500 lira ile 8 bin 500 lira arasında olacak. Kurbanlık fiyatları 2023 canlı büyükbaş kilogram fiyatı 140 TL'den, küçükbaşın kilogram fiyatı ise 90-120 TL arasında satışa sunulacak.

2023 yılı küçükbaş ve büyükbaş kurbanlık canlı kilo fiyatlarının pazar ortalaması aşağıdaki gibidir. Fiyatlar illere göre değişiklik gösterebilir.

Tosun kilogram fiyatı: 140,00 TL

Düve kilogram fiyatı: 135,00 TL

İnek kilogram fiyatı: 115,00 TL

Toklu kilogram fiyatı: 125,00 TL

İğdiş kilogram fiyatı: 115,00 TL

Koyun kilogram fiyatı: 100,00 TL

Keçi kilogram fiyatı: 90,00 TL

VEKALETLE KURBAN KESİM FİYATI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof Dr. Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla 2023 yılında kurbanlarını Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) organizasyonuyla vekaleten kestirecek vatandaşlar için yurt içi ve yurt dışı fiyatlarını açıkladı.

Buna göre Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla vekalet yoluyla kurbanlarını kestirmek isteyen vatandaşlar için; yurt içinde vekaletle kurban kesim bedeli 5 bin 950 lira, yurt dışında vekaletle kurban kesim bedeli ise 2 bin 750 Türk Lirası olarak belirlendi.

2023 BÜYÜKBAŞ KURBANLIK HİSSE FİYATLARI



24 – 27 Kilo Arası Kurban Hisse Fiyatı 4.950,00 TL

30 – 35 Kilo Arası Kurban Hisse Fiyatı 5.000,00 TL

29 – 33 Kilo Arası Kurban Hisse Fiyatı 5.750,00 TL

36 – 39 Kilo Arası Kurban Hisse Fiyatı 6.750,00 TL

40 – 45 Kilo Arası Kurban Hisse Fiyatı 7.000,00 TL

42 – 46 Kilo Arası Kurban Hisse Fiyatı 7.500,00 TL

50 – 55 Kilo Arası Kurban Hisse Fiyatı 8.250,00 TL