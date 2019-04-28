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2023 No’lu sandığa şizofren başkan

İBB seçimlerinde ‘organize seçim hileleri’ne bir yenisi daha eklendi. Maltepe’de 2023 No’lu sandık başkanının kendisine ‘akıl hastalığı’ gerekçesiyle vasi tayin edilen K.E.A. olduğu tespit edildi. 

  • STAR ANKARA
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YSK’nın verdiği ara karar uyarınca ilçe seçim kuruları; İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimlerinde organize seçim hileleri olduğu, yaklaşık 19 bin kısıtlı seçmenin oy kullandığı, sandık kurullarında yaklaşık 20 bin memur olmayan üyenin görev yaptığına dair iddiaları araştırıyor. Söz konusu araştırma sona yaklaşırken, Maltepe’de kendisine vasi atanan şizofren bir kişinin sandık kurulu başkanı olarak görevlendirildiği ortaya çıktı. 

BAŞKANA VASİSİ ATANMIŞ 

Bu süreç devam ederken Maltepe 2023 No’lu sandık başkanı K.E.A. ile ilgili mahkeme kararı gün yüzüne çıktı. K.E.A, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Müdürlüğü’nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak gözüküyor. Ancak K.E.A’nın bırakın kamu hizmeti vermeyi, kendine bile bakacak durumu olmadığı anlaşıldı. K.E.A’ya 2016 yılında İstanbul Anadolu 21.Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından “Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle” işlerini görememesi ve bakımı için babası E.A’nın vasi atandığı belirlendi. Baba E.A’nın vefatı sonrasında ise vasiliğine annesi G.A’nın getirildiği tespit edildi.

94 BİN KİŞİ GÖREVE TALİP 

Mülki idareden gelen Kamu görevlisi sayısının 134 bin 351 olduğunu belirten AK Parti’nin YSK temsilcisi Recep Özel, sosyal medya hesabı üzerinden “Bunun 39 bin 648’ini görevlendirip, 94 bin 703 kişi görev beklerken, 19 bin 623 kamu görevlisi olmayan kişilerin görevlendirilmesini 298 sayılı yasanın 23. Maddesi’nin son fıkrasına sığınarak hiç kimse izah edemez” paylaşımında bulundu. 

ZİHİNSEL ENGELLİLER 

YSK, geçtiğimiz hafta AK Parti ve MHP’nin yaptığı olağanüstü başvuru üzerine bir arar karar vererek, 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasını istemişti. YSK’nın ara kararı uyarınca ayrıca, AK Parti’nin ‘zihinsel engeli nedeniyle kısıtlı olduğu’ iddia edilen 21 bin 358 seçmen için mahkemeden tutanakla bilgi gönderilmesi istenmişti. 

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