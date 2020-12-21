21 Aralık 2020 Pazartesi 12:50 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 12:50

Bugün, Jüpiter ve Satürn kavuşumu gerçekleşecek. Kış Gündönümü'nde güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. 21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. 21 Aralık 2020 en uzun gece ve Jüpiter Satürn kavuşumu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. Peki Jüpiter Satürn kavuşumu saat kaçta? İşte en uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık ile ilgili bilgiler

JÜPİTER SATÜRN KAVUŞUMU SAAT KAÇTA?

Jüpiter ve Satürn birleşmesi 21 Aralık gece saatlerinde meydana gelecek.

“Satürn ve Jüpiter kavuşumu” olarak adlandırılan buluşma 21 Aralık gecesi yaşanacak. Jüpiter ve Satürn'ün bu yılki "büyük birleşmede" sıra dışı biçimde yakınlaşacakları; bunun, en son 16 Temmuz 1623 tarihinde yaşandığı ifade edildi. Bu görüntü en son" 1226 yılı mart ayında kaydedildi. Amerika Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA),Kuzey Yarım Küre'de en kısa günün yaşanacağı 21 Aralık'ta, iki gezegenin buluşmasının çıplak gözle izlenebileceğini açıkladı.

21 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşecek kavuşumda iki gezegen arasındaki açı farkı 0,1 derece olacak. Gökbilimciler tarafından yapılan hesaplamalara göre 21 Aralık 2020 tarihinde oluşacak 0,1 derecelik yakınlaşmaya benzer bir kavuşum, en yakın 15 Mart 2080 tarihinde gerçekleşecek. Elbette, bu bile 21 Aralık kavuşumu kadar yakın olmayacak. Bu nedenle 21 Aralık akşamı güneybatı ufkuna bakmayı unutmamanız tavsiye ediliyor.

21 ARALIK 2020'DE NE OLACAK?

En uzun gece yani 21 Aralık kış dönümü günü geldi. 21 Aralık 2020'de Türkiye'nin de yer aldığı kuzey yarıküre ülkelerinde kışın, güney yarıküre ülkeleri için ise yazın başlangıcı olacak. En uzun gecenin yaşanacağı 21 Aralık'ta güneş ışınları Oğlak dönencesine 90 derece açı ile geliyor.

21 Aralık bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılıyor. Kuzeye gittikçe gece uzunluğunun artacağı kış gündönümü bugün yaşanıyor.

21 Aralık Kış gündönümünde, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. 21 Aralık günü yılın en kısa günü ve bu gece ise yılın en uzun gecesi yaşanacak. Bilimsel olarak da kış mevsiminin başlangıcı olarak kabul edilen 21 Aralık tarihinde, yılın en kısa günü ve en uzun gecesi yaşanıyor.

TÜRKİYE’DE EN UZUN GECE EN KUZEYDEKİ SİNOP’TA YAŞANACAK

21 Aralık’ta, ülkenin Kuzey’indeki Sinop’ta 15 saat 6 dakikayla en uzun gece olacak. En kısa gece ise 14 saat ile Hatay’da yaşanacak.

Kuzey yarım kürede Oğlak dönencesine güne ışıklarının dik geldiği 21 Aralık’ta en uzun gece yaşanacak ve geceler kısalmaya başlayacak. 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gece ise Kuzey'deki Sinop'ta yaşanacak.

Yılın en uzun gecesi bugün mü? 21 Aralık kış gün dönümü nedir?