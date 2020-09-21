21 Eylül 2020 Pazartesi 15:00 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 15:00

Ekinoks olayı yılda iki kez gerçekleşir. Yarımküre’de ilkbaharın, sonbahar ekinoksu ise sonbaharın ilk günü olarak kabul edilir. 21 Eylül'de yaşanması gereken ekinoksun 23 Eylül'de yaşanmasının nedeni nedir? Sonbahar Ekinoksu neden 2 gün gecikir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ekinoks kelimesinin kökeni Latince Aekinoctium (aequus= eşit ve nox:gece) kelimesine dayanır. Dünya genelinde gece ile gündüzün eşit olduğu gün olarak bilinen Sonbahar Ekinoksu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

21 EYLÜL'DE YAŞANMASI GEREKEN EKİNOKSUN 23 EYLÜL'DE YAŞANMASININ NEDENİ

Dünya’nın yörüngesi elips olduğundan dünya güneşe zaman zaman yaklaşarak zaman zamanda uzaklaşır. Güneşe en yakın olunan tarih ise 3 Ocak, en uzak olduğu tarih ise 4 Temmuz’dur. Dünya güneşe yaklaştıkça güneşin de çekim kuvveti artar ve böylece dünyanın yörüngedeki hızı da artmış olur.

Dünya güneşten uzaklaşınca güneşin çekim kuvvetinin azalmasıyla dünyanın yörüngedeki hızı da azalmış olur. Dünya’nın hareketi yavaşlamaya başladığı zaman Kuzey yarım küre için yaz mevsimi demektir. Dünya’nın güneşten uzaklaştığı dönem ise hızı azaldığından Kuzey Yarım Kürede yaz mevsimi iki gün daha uzun yaşanır. Dünya’nın yörüngedeki hızının azalması sebebiyle Eylül ekinoksu 2 gün gecikmeyle 23 Eylül’de gerçekleşir.

Ekinoks; gece gündüz eşitliği olarak bilinen güneş ışınlarının Ekvatora dik vurması sonucunda gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda 2 kez İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu olarak kendini tekrarlar. Birinde güneş ışınları Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlarken birinde ise Kuzey Yarım Küreye dik düşer. Bu tarihlerden sonra iki yarım kürede de gündüz gece dengeleri değişmeye başlar.

Güneş ışınları 23 Eylül tarihinden tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Böylece bu olay ile beraber Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur.

21 Mart (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey Yarımküre’de ilkbahar başlarken Güney Yarımküre sonbahara girer.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımküre’de yaz biter, sonbahar başlar. Güney Yarımküre’de ise bahara geçiş olur.

EKİNOKS NEDİR?

Güneş ışınlarının Ekvator'a dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği ana Ekinoks denir. Ekinoks kelimesinin kökeni Latince aequinoctium (aequi- “eşit” ve -noct “gece”) kelimesine dayanır ve ekinoks dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu gün olarak bilinir. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda iki kez tekrarlanır - İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu. 23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator’a 90°'lik açı ile düşer.

Ekinoks tarihleri nedir? Sonbahar ekinoksu ne zaman?