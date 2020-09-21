21 Eylül 2020 Pazartesi 17:01 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 17:01

Ekinoks ne demek? 23 Eylül Ekinoks özellikleri nelerdir? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. Ekinoks kelimesinin kökeni Latince Aekinoctium (aequus: eşit ve nox: gece) kelimesine dayanır. Dünya genelinde gece ile gündüzün eşit olduğu gün olarak bilinen Sonbahar Ekinoksu ve özellikleri hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

EKİNOKS NE DEMEK?

Güneş ışınlarının Ekvatora dik vurması sonucunda aydınlanma çemberinin kutuplardan geçtiği ana Ekinoks denir. Ekinoks kelimesinin kökeni Latince aequinoctium (aequi- “eşit” ve -noct “gece”) kelimesine dayanır ve ekinoks dünya genelinde gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu gün olarak bilinir. Gündüz ile gecenin eşit olması durumudur.

Ekinoks; gece gündüz eşitliği olarak bilinen güneş ışınlarının Ekvatora dik vurması sonucunda gündüz ile gecenin eşit olması durumudur. Yılda 2 kez İlkbahar Ekinoksu ve Sonbahar Ekinoksu olarak kendini tekrarlar. Birinde güneş ışınları Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlarken birinde ise Kuzey Yarım Küreye dik açıyla düşer. Bu tarihlerden sonra iki yarım kürede de gündüz gece dengeleri değişmeye başlar.

Güneş ışınları 23 Eylül tarihinden tarihten itibaren Güney Yarım Küre’ye dik düşmeye başlar. Böylece bu olay ile beraber Güney Yarım Küre’de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre’de ise tam tersi olur.

21 Mart ekinoksu: Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz Kuzey Yarımküre’de ilkbahar başlarken Güney Yarımküre sonbahara girer.

23 Eylül ekinoksu: Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey Yarımküre’de yaz biter, sonbahar başlar. Güney Yarımküre’de ise bahara geçiş olur. İşte 23 Eylül ekinoksunun özellikleri...

23 EYLÜL EKİNOKS ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

* Güneş tam doğudan doğup tam batıdan batar.

* Aynı boylam üzerindeki noktalarda güneş sadece ekinoks günlerinde aynı anda doğar ve batar (12 saat ara ile)

* Her iki kutup noktasında da Güneş görülür.

* Gel-git genliği en fazladır.

* Ekvator'da cisimlerin gölge boyu sıfır olur.

* Türkiye'de saat 12.00 'da gölge boyu cismin boyuna en yakındır.

21 Eylül'de yaşanması gereken ekinoksun 23 Eylül'de yaşanmasının nedeni nedir?