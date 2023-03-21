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21 Mart Dünya Down sendromlular Günü mesajları! Down sendromlular ile ilgili anlamlı sözler

Down sendromlular ile ilgili anlamlı sözler; Instagram, Facebook, Twitter ve WhatsApp üzerinden paylaşılıyor. Down Sendromu, 21. kromozom çiftinde fazladan bir kromozomun olması ile ortaya çıkan genetik bir farklılıktır. Bu özel günde Down sendromlu insanlar için farkındalık oluşturmak amacıyla 21 Mart Dünya Down sendromlular mesajları ve anlamlı sözleri bir araya getirdik. İşte 21 Mart Dünya Down sendromlular günü mesajları ve Down sendromlular ile ilgili anlamlı sözler

21 Mart 2023 Salı 12:59 - Güncelleme:
21 Mart Dünya Down sendromlular Günü mesajları! Down sendromlular ile ilgili anlamlı sözler
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Down sendromlular günü mesajları, 21 Mart Dünya Down sendromlular Günü'de farkındalık oluşturmak isteyen sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 2011 yılında toplumu bilinçlendirmek amacıyla 21 Mart, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir. Bu anlamlı günü hatırlatmak için paylaşabileceğiniz Dünya Down sendromlular günü sözleri ve mesajlarını haberimizde derledik. İşte Dünya Down sendromlular Günü mesajları ve Down sendromlular ile ilgili anlamlı sözler

21 MART DÜNYA DOWN SENDROMLULAR GÜNÜ MESAJLARI

Sizlerden biriyim. Dost canlısıyım, eğlenmeyi severim, birazcık inatçıyım.

Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım. Farkında mısın?

Down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır.

Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü down sendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır.

Evet bizler farklıyız. Ama sizin düşündüğünüz gibi değil. Farklıyız çünkü yargılamayız. Farklıyız çünkü içimizde kötülük yoktur. Bu yüzden ben down sendromumla gurur duyuyorum.

Tıpkı sizin gibiyiz +1 farkla...

Down Sendromlu çocukların insani değerleri yüksektir, yalan nedir bilmezler, yürekleri sevgi doludur ve sevgileri karşılıksızdır.

Dünya farklılıklarla güzel. Down Sendromu Farkındalık Günü kutlu olsun.

Sıradan olmak ile muhteşem olmak arasındaki fark sadece küçük fazladan bir kromozom.

Down sendromu bir hastalık değildir. Size bulaşmaz. Korkmayın

DOWN SENDROMLULAR İLE İLGİLİ ANLAMLI SÖZLER

Sizlerden biriyim. Dost canlısıyım, eğlenmeyi severim, birazcık inatçıyım.

Benim sevgim dünyaya yeter. Farklıyım. Farkında mısın?

Sıradan olmak ile muhteşem olmak arasındaki fark sadece küçük fazladan bir kromozom.

Down Sendromlu çocukların insani değerleri yüksektir, yalan nedir bilmezler, yürekleri sevgi doludur ve sevgileri karşılıksızdır.

Gerçek dostlar kromozom saymaz. Çünkü down sendromu 1 eksiklik değil +1 fazlalıktır.

Benzerliklerimizin farkında mısın?

DÜNYA DOWN SENDROMU TARİHÇESİ

Birleşmiş Milletler tarafından toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak maksadıyla 2011 yılında 21 Mart, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü olarak ilan edilmiştir.

21 Mart, tüm dünyada Down Sendromu hakkında toplumsal farkındalık yaratmak, Down Sendromlu bireylerin ayrımcılığa ve ön yargıya maruz kalmasını önlemek, erken ve sürekli eğitimin önemine dikkati çekmek ve çalışma imkanı ve iş sahalarının artırılması amaçlanır.

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