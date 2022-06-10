İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2022 Cuma / 11 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,1789
  • EURO
    18,3349
  • ALTIN
    1020.03
  • BIST100
    2593.2
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 21 yaşındaki genç, tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü
Güncel

21 yaşındaki genç, tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 21 yaşındaki genç, tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

IHA10 Haziran 2022 Cuma 10:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, O. Kaymak (21), aralarında ailevi sebepler dolayısı ile daha önce de tartıştığı babası Hasan Kaymak (42) ile kavga etti. O.K. evde bulunan silahla babasını vurdu.

Hasan Kaymak kanlar içinde yere yığılırken silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede baba Kaymak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

21 yaşındaki çocuk ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.