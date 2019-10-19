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''21’inci yüzyıla damga vuracağız''

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 8. Uluslararası Türk Halkları Geleneksel Spor Oyunları Sempozyumu’nda, Dünya Göçebe Oyunları’nın 4’üncüsünün 2020’de Türkiye’de düzenleneceğini söyledi.

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Geleneksel sporların önemli olduğunu anlatan Erdoğan, dünyadaki kültürel dengesizliğin giderilmesi gerektiğini ifade etti. Erdoğan, “Bizler bunun geleneksel sporların ihyasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Dünyanın her tarafında unutulmaya yüz tutmuş, batının spor endüstrisi tarafından ikinci plana atılmış, yok olmaya mahkum edilmiş geleneksel sporları nasıl acaba yeniden popüler hale getiririz diye çalışıyoruz. Bunu dünyanın kültürel dengelenmesi için kültürel zenginliği için önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunun için okul ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. İstanbul’da bugüne kadar 300’e yakın okulu ziyaret ettik. Bu okullara mangala oyununu getirdik” dedi. 

GELENEKSEL OYUNLAR

Geleneksel oyunların araştırılması ve bunların oynanması gerektiğini belirten Erdoğan, “Bizim sokak oyunlarımız var. Bu oyunları oynayalım. Ata binmediyseniz ata binin. Biz 21’inci yüzyıla damgamızı vuracağız ama bunu kendi kimliğimizle vurursak anlamı var. Aksi taktirde iz bırakamayız” şeklinde konuştu.      

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