22 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı. MGM, 19 il için sarı, 3 il için turuncu kodlu kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile Antalya ve Isparta çevreleri ve Burdur'un doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

MARMARA VE EGE İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Son değerlendirmelere göre; Sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale'nin güneydoğusu ile Muğla'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Ege ile Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) Kıyı Ege'de yer yer fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Son değerlendirmelere göre; Yağışların Çanakkale ile Balıkesir'in batı ilçelerinde, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde, öğleden sonra İzmir ve Aydın çevreleri ile Manisa'nın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı ilçeleri, Çanakkale'nin güneydoğusu ile Muğla'da çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege ile Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) Kıyı Ege'de zaman zaman fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

22 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Ağrı, Artvin, Aydın, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İzmir, Kars, Kırklareli, Manisa, Muş, Rize, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan ve Iğdır için sarı kodlu,

Balıkesir, Çanakkale ve Muğla için turuncu kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.