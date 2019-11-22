Bugün Temizlik Benim İşim'de final heyecanı yaşanıyor. 22 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi kim? Temizlik Benim İşim haftanın kazananı kim? gibi soruların yanıtları tüm izleyiciler tarafından merak ediliyor. Temizlik Benim İşim yarışmasında temizliğine güvenen 5 titiz, dağınık ve kirli 5 evi temizliyor. Yarışmacılar, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyorlar. Temizlik Benim İşim haftanın birincisi bugün yapılan son temizliğin ardından verilen puanlarla birlikte belli olacak. Temizlik Benim İşim finaline dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TEMİZLİK BENİM İŞİM 18 KASIM - 22 KASIM YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

27 yaşında olan Gönül Erdoğan, öğrenci ve spor eğitmenidir. Dövüş sporlarıyla yakından ilgileniyor.

Yeşim Türkay, 44 yaşında ev hanımı. Evli ve iki çocuk sahibi olan Yeşim Hanım aslen Tokatlı'dır.

Tuğçe Atılay 28 yaşında ev hanımı. Kendisini deli çılgın ve geveze olarak tanımlıyor.

Emel Aydın 32 yaşında ev hanım. Evli ve iki çocuk sahibidir. Altıncı hissinin kuvvetli olduğunu söylüyor.

Sevil Ülken 37 yaşında ev hanımı, 3 çocuk sahibidir. Aslen Gümüşhaneli olsa da doğma büyüme Kasımpaşalı'dır.

22 KASIM TEMİZLİK BENİM İŞİM BİRİNCİSİ KİM?

22 Kasım Temizlik Benim İşim birincisi henüz belli olmadı. Temizlik Benim İşim haftanın kazananı belli olur olmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

TEMİZLİK BENİM İŞİM KADİR KİMDİR?

Geçen yıl TLC'de Temizlik Avcıları programıyla ünlenen Kadir yeni sezonda Temizlik Benim İşim adlı yarışmanın sunuculuğunu yapıyor. 19 Mart 1995 tarihinde doğan Kadir Ezildi, annesiyle birlikte yaşıyor. Haftada 3 gün dip köşe ciddi bir temizlik yapan Kadir annesini bile bezdirmiş durumda. Aslen Konyalı olan Ezildi İstanbul'da ikamet ediyor.

Obsesif Kompülsif Bozukluk teşhisi bulunan Kadir pek misafir sevmiyor. Sadece evini değil yaşadığı apartmanın temizliğini de yapan Kadir Ezildi evdeki herkesi de bıktırmış. Özellikle Kadir’in annesi onun bu takıntısından bıkmış. Kadir’in annesi işten eve geldiğinde oturamadığını ve kendi evinde tedirgin olduğunu söylüyor.

Çaya oldukça düşkün olan Kadir Ezildi yeni programıyla son zamanların yükselen ekran yıldızlarından biri olacak gibi görünüyor.