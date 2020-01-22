22 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması

22.01.2020 17:37 - Güncelleme: 22.01.2020 17:37

22 Ocak reyting sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Atv'de Kuruluş Osman, Tv8'de Doğduğun Ev Kaderindir, Show Tv'de Zemheri ve Kanal D'de Afili Aşk yapımları ekranlara gelecek. Yeni bölümlerin ardından zirvenin sahibi belli olacak. 22 Ocak reyting sonuçlarına haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

22 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Ocak reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 22 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

15 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada FOX TV’de yayınlanan “Fatih Portakal ile Fox Ana Haber”, 2.sırada ATV'de yayınlanan “Çaykur Rizespor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması”, 3.sırada TRT'de 1'de yayınlanan "Benim Adım Melek' yer aldı.

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

2 CAYKUR RIZESPOR-GALATASARAY MACI ATV

3 BENIM ADIM MELEK TRT 1

4 YOL ARKADASIM 2 (T.S) STAR

5 ESRA EROL'DA ATV

6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

7 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

8 ATV ANA HABER ATV

9 SHOW ANA HABER SHOW

10 AFILI ASK KANAL D

AB REYTİNG SIRALAMASI

1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX

2 CAYKUR RIZESPOR-GALATASARAY MACI ATV

3 YOL ARKADASIM 2 (T.S) STAR

4 BENIM ADIM MELEK TRT 1

5 DOGDUGUN EV KADERINDIR TV8

6 ZEMHERI SHOW

7 YOL ARKADASIM 2 (T.S) (TKR) STAR

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

10 AFILI ASK KANAL D