İSTANBUL 16°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2020 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6335
  • EURO
    9,0489
  • ALTIN
    463.267
  • BIST100
    1305.53
Güncel

22 yaşındaki genç silahla oyarken kendini vurdu

Elazığ'da bir kişi tabanca ile oynarken kazayla kendini karnından vurarak yaraladı. Polis ekipleri de adrese gelerek olayla ilgili inceleme yaptı.

IHA16 Kasım 2020 Pazartesi 10:10 - Güncelleme: 16 Kasım 2020 Pazartesi 10:10
ABONE OL

Olay, merkeze bağlı Mustafa Paşa Mahallesi Kasımpatı Sokakta bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre göre, odasında ruhsatız silah ile oynayan E.A. (22), tabancanın ateş alması sonucu karnından vuruldu. Silah sesi üzerine odaya giren aile yakınları yaralı haldeki E.A’yı görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri, karnından isabet alan genci ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı. Yaralı genç hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri de adrese gelerek olayla ilgili inceleme yaptı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.