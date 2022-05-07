İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mayıs 2022 Pazar / 7 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,953
  • EURO
    15,8155
  • ALTIN
    905.206
  • BIST100
    2458.72
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 23 gündür haber alınamayan şahısın cansız bedenine ulaşıldı
Güncel

23 gündür haber alınamayan şahısın cansız bedenine ulaşıldı

Bolu'da 15 Nisan'dan beri haber alınamayan 71 yaşındaki İsmail Demir, dere kenarında ölü bulundu.

AA7 Mayıs 2022 Cumartesi 23:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Tekke Işıklar köyü ile Dörtdivan ilçesi arasındaki Ayı Deresi mevkisinde hayvanlarını otlatan çoban, dere kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görerek jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk muayenede yaşlının hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri yaşamını yitiren kişinin, 23 gün önce hakkında kayıp ihbarı yapılan Demir olduğunu tespit etti.

Demir'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, ölüm sebebinin belirlenmesi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına kaldırıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.