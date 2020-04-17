İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9296
  • EURO
    7,5408
  • ALTIN
    377.657
  • BIST100
    98179.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 23 Nisan haftasında yasak birleştirilecek mi? Sokağa çıkma yasağı önümüzdeki hafta uygulanacak mı?
Güncel

23 Nisan haftasında yasak birleştirilecek mi? Sokağa çıkma yasağı önümüzdeki hafta uygulanacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısının ardından muhabirler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya sorular yöneltti. Sorular arasında önümüzdeki hafta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı, ve 23 Nisan ile birleştirilecek mi sorusu gündeme geldi. İşte Sağlık Bakanı Koca tarafından o soruya verilen yanıt...

17 Nisan 2020 Cuma 18:09 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 Cuma 18:34
ABONE OL

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklama yapıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya önümüzeki hafta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Sokağa çıkma yasağı 23 Nisan ile birleştirilecek mi sorusu gündeme geldi. İşte Sağlık Bakanı tarafından o soruya verilen yanıt...

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA UYGULANACAK MI?

(Önümüzdeki hafta kısıtlama var mı?)

Zannederim haftaya gündeme gelir. Bilim Kurulu'nun bir tavsiye kurulu olduğunu unutmayalım. Bilim Kurulu bir karar mercii değil. Tavsiye kurumu. 23 Nisan'la ilgili de gündeme gelmedi. Zannederim ki haftaya gündem olabilir.

Ebru hemşire oğlu ile sarılamadan hasret gideriyor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.