25 Nisan 2020 Cumartesi 08:30 - Güncelleme: 25 Nisan 2020 Cumartesi 08:30

İBB'nin 23 Nisan'da çocuklara dağıttığı kolide bulunan “Cumhuriyet ve Demokrasi” adlı kitapçığın içeriğindeki siyasi mesajlar ve Aleviliğin farklı bir din gibi sembolize edilmesi tepki çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, (İBB) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda koronavirüs nedeniyle evde olan çocuklara 100 bin tane hediye kolisi dağıttı. İçinde eğitici oyunla ve hikâye kitapları olduğu ifade edilen kolilerin dağıtımını İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından “100 bin çocuğumuza 23 Nisan paketleri ulaşıyor. Türkiye Bayrağı İstanbul’un çocukları özgür, mutlu ve Cumhuriyet ile büyüyecek” mesajıyla duyurdu.

Kolinin içinde yer alan “Cumhuriyet ve Demokrasi” adlı kitapçığın içeriğine bakan veliler siyasi ve dini mesajlar karşısında şaşkınlık yaşadı.

KİTAPÇIK TEPKİ ÇEKTİ

Akşam'ın haberine göre, Kitapçıkta “Din ve Vicdan Özgürlüğü” başlıklı bölümde resmedilen din adamları arasında imam, papaz, hahamın yanında Alevi dedesinin de yer alması “Alevilik farklı bir din olarak gösterilmiş” tepkisine neden oldu. Kitapçıkta tepki çeken bir diğer bölüm ise “Demokrasi için Sandık şarttır ama yeterli değildir” başlıklı bölüm oldu. Bu bölümde çocuklara “Yöneticilerin seçimle belirlenmesi demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur. Ancak demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir” mesajı verildi. Yine kitapçıkta “Başkan şaşırma sabrımızı taşırma” şeklinde sloganlar atan bir grip eylemcinin resmedilmesi dikkat çekti.

DAĞITIMI DURDURULMUŞTU

“Cumhuriyet ve Demokrasi” adlı kitapçık Ekrem İmamoğlu’nun, Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde basıldı. Kitapçık 2017 yılında okullarda dağıtılacakken İstanbul Valiliği yaptığı incelemede kitapçığın dağıtımın durdurulmasına karar vermişti.

EHLİBEYTE SAYGILI OLSUNLAR

Alevi kanaat önderleri İBB’nin kitapçığındaki görseli şaşkınlıkla karşıladıklarını ifade ederek doğru bulmadıklarını söyledi. Dünya Ehlibeyt Vakfı Başkanı Fermani Altun, “Anadolu İslam’ı yüzde 100 Ehlibeyt İslam’dır. Ayrı gösteremezsiniz. Kesinlikle doğru bulmuyorum. Önce ehlibeyte saygılı olsunlar” dedi.