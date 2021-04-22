22 Nisan 2021 Perşembe 15:00 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 Perşembe 15:00

23 Nisan mesajları 2021 ve sözleri, Çocuk Bayramı'nın 101.yıldönümünde paylaşılmaya başlandı. Milyonlarca kişi sosyal medya üzerinden paylaşabilecekleri 23 Nisan mesajları 2021 ve Çocuklarla İlgili Güzel Sözler için arayışa koyuldu. Bu tarih, 1920 yılında Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü olarak kutlanmaya başlanmış, daha sonra Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak değiştirilmiştir. İşte miniklerin bu güzel gününü kutlamak için paylaşabileceğiniz en güzel 23 Nisan mesajları 2021, Çocuklarla İlgili Güzel Sözler (23 Nisan sözleri)

23 NİSAN MESAJLARI 2021

Yeni Türkiye Devletinin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bulunan tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, aziz şehitlerimize rahmet diliyor, bütün milletimizin ve özellikle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum.

Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir.

İnanıyoruz ki, Yeni Türkiye'nin öz cevheri Ulusal Egemenliktir. Ulusun kayıtsız şartsız egemenliğidir. Atatürk

Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz. Atatürk (23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı)

Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

23 NİSAN SÖZLERİ

23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. 23 Nisan kutlu olsun!

Türkler yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı, yaşam gereği saymış bir kavmin yiğit çocuklarıdır. Atatürk

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı olan Gazi Mustafa Kemal'i, bize bu vatanı armağan eden tüm şehit ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.

*Türk Milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. (Atatürk) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

23 Nisan'ı şen, şakrak, cıvıl cıvıl, rengarenk bir ortamda kutlamaları dileği ile bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarım.

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Atatürk (23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun)

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. Yıldönümünü ve 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyorum

Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Egemen olmayan boyun eğmek zorunda kalır." W. Shakespeare

ÇOCUKLARLA İLGİLİ GÜZEL SÖZLER

Çocuklar bugünün yarını, yarının umududur.

Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır.

Çocuk, itaat etmek kadar lider olmak için de eğitilmelidir.

Ne güzel söylemiş şair; gülmeyi çocuklar icat etti, bizler tüketiyoruz.

Dünyada insanın en önemli işi, yüzünü ağartacak çocuklar yetiştirmektir.

Çocuklar eleştirilmekten, azarlanmaktan değil, kendilerine güzel örnek olunmasından etkilenirler.

Hazineler dolusu bir servetten daha değerli bir şey varsa eğer, o da iyi bir çocuk yetiştirmektir.

Çocuklarımıza hayat boyu yol gösterecek kaynak, onlara hiçbir şeyin bozamayacağı güzel adetler kazandırmaktır.

23 Nisan 2021'de sokağa çıkma yasağı var mı?

2 kıtalık, Kısa, anlamlı 23 Nisan şiirleri!