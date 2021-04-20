20 Nisan 2021 Salı 14:05 - Güncelleme: 20 Nisan 2021 Salı 14:05

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı yoğun olarak araştıtılıyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak ilan edilen bu günde uzaktan eğitimle ders gören öğrenciler yine öğretmenleri eşliğinde interaktif etkinlikler yapacak. Bilindiği üzere hafta içi 05.00 - 19.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? 23 Nisan 2021 resmi tatil mi? Bankalar ve devlet kurumları açık olacak mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler.

Bilindiği üzere Ramazan ayının ilk iki haftasında kısmi kapanma uygulanıyor. Bu kapsamda sokağa çıkma yasağı saatleri de 21:00'dan 19:00'a çekildi. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tarihine az bir zaman kala 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olup olmayacağı merak edilmeye başlandı.

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Geçtiğimiz yıl 23 Nisan tarihi hafta sonu ile birleştirilerek 4 günlük kısıtlama uygulanmıştı. Benzer bir uygulamanın bu yıl için geçerli olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre nihai kararın ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor.

GEÇEN YIL KISITLAMA 4 GÜN UYGULANMIŞTI

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı hakkında resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz sene bu tarihte sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı.

Geçtiğimiz yıl "23, 24, 25 ve 26 Nisan"tarihlerinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre ilerleyen günlerde karar verilmesi bekleniyor.

Sokağa çıkma yasağının uygulanması haline kesintisiz olarak Cuma, Cumartesi ve Pazar günü olması bekleniyor.

23 NİSAN 2021 RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olacak. Ancak bu yıl 23 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanıp uygulanmayacağı henüz netleşmedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2021 yılında Cuma gününe denk geliyor. 23 Nisan MEB'nin yayımladığı takvime göre resmi tatil günleri içerisinde yer alıyor.

23 Nisan'ın resmi tatil olması nedeniyle bankalar ve devlet kurumları kapalı olacak.