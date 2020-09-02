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230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi

EDİRNE'de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, piyasa değeri 6 milyon 430 bin lira olan 230 tüp kobra yılanı zehrine el konuldu.

DHA01 Eylül 2020 Salı 15:56 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 12:25
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Edirne'de polisin bir otomobilde yaptığı aramada, piyasa değeri 6 milyon 430 bin lira olan 230 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde yurda kaçak olarak sokulmuş kobra yılanı zehri bulunduğunu belirledi. Kısa süreli takinin sonunda otomobil 1'inci Murat Mahallesi'nde durduruldu. Polis ekiplerinin otomobilde yaptığı aramada, 230 cam tüp içerisinde kobra yılanı zehri ele geçirildi.

Otomobilde bulunan A.C., M.K., N.S., T.A. ve M.B. gözaltına alındı. Ele geçirilen kobra yılanı zehrinin gümrük değerinin 6 milyon 430 bin lira olduğu belirtildi.

Emniyetteki sorgurlarının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, mahkemece adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

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