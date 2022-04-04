232 kilometre uzunluğunda 4 metre genişliğinde... Terör saldırılarına karşı önlem için kazıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Barış Pınarı Harekat Bölgesinde önlemlerini arttırdı.

TRT Haber ekibi, Suriye'de M4 karayoluna paralel olarak kazılan kilometrelerce uzunluğundaki o hendeklere girdi.

Hendekler, M4 karayoluna 200 metre, teröristlerin sürekli sızma girişiminde bulunduğu Ayn İsa ve Tel Tamir'e ise 2 kilometre uzaklıkta.

SALDIRILARA KARŞI ÖNLEMLER ARTIRILDI

Teröristlerin yuvalandığı Ayn İsa ve Tel Tamir'in kuzeyinde, açılan hendekler sayesinde bölgede güvenlik sağlandı.

Barış Pınarı Harekatı Bölgesine teröristlerin sızma girişimleri de önlenmiş oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri Rakka ve Haseke'nin kuzeyinden yapılan saldırı ve tacizlere de misliyle karşılık vermeye devam ediyor.