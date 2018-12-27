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235 sanıklı Ergenekon davası 16 Mayıs'a ertelendi

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen 235 sanıklı Ergenekon davası 16 Mayıs'a ertelendi.

  • DHA
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İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan sanıkların savunmalarından sonra mahkeme heyeti, sanık avukatlarına söz verdi.

Avukatlar, müvekkillerinin beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 16 Mayıs tarihine bıraktı.

Çoğu sanığın savunmasını tamamladığı davada, 16 Mayıs tarihinde karar çıkması bekleniyor.

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