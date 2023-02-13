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Güncel

24 ekibi Türk Kızılay üretim tesisini ziyaret etti! ''Türkiye'nin beklentisi bizden çok büyük''

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılayacak çadır kent ve konteyner kentler ilk sırada yer alıyor. 24 ekibi Malatya'da faaliyette olan ve konteyner üretimi yapan merkezlerden birini ziyaret ederek üretim hakkında bilgi aldı.

13 Şubat 2023 Pazartesi 17:21 - Güncelleme:
24 ekibi Türk Kızılay üretim tesisini ziyaret etti! ''Türkiye'nin beklentisi bizden çok büyük''
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Türk Kızılay'ın Malatya'daki üretim üssünde konteyner üretimi hızla devam ediyor. 24 ekibi konteyner üretimi yapan merkezlerden birini ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından yıkımın büyük olduğu alanlarda çadır kentlerin yanı sıra konteyner kentlerin de önemi büyük. Depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılayacak konteyner kentlerin üretimi ara vermeden devam ediyor.

"SERİ ÜRETİME BAĞLADIK"

Türk Kızılay Yapı Sistem Müdürü Üzeyir Pala, konteyner kentlerin üretimi süreciyle ilgili 24 ekibine özel açıklamalarda bulundu. Pala, "2020'de yatırıma başlamış şirketiz. Geçen yıl yoğun bir şekilde seri üretime bağladık. Bu yıl da bunu hızlandırırken depreme yakalandık. Depremde fabrikamız hafif hasar gördü ve çok kısa sürede onu hallettik fakat işçilerimizin evleri yıkıldı dolayısıyla işçi olmayınca burada çalışma da olamıyor." ifadelerine yer verdi.

"ÇALIŞANLARIMIZA YAŞAM ALANI OLUŞTURDUK"

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle evlerini kaybeden işçilerine çadır kurduklarını söyleyen Türk Kızılay Yapı Sistem Müdürü Pala, "İlk önce çalışanlarımıza yaşam alanları oluşturduk. Aileleriyle konaklayabilmeleri ve burada çalışabilmeleri için boş binalarımıza 100 adet çadır kurduk. Çalışmalar yeniden başladı. Sayımız yeniden acil aldığımız ilave işgücüyle birlikte daha önceki sayımızı yakaladık hatta geçtik. Çok daha arttıracağız." dedi.

Konteyner üretim süreciyle ile ilgili bilgi veren Pala, Türkiye'nin beklentisinin büyük olduğunu ve konteyner üretiminin katlanması gerektiğini belirtti.

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