24 Eylül 2020 İstanbul depremi kaç saniye sürdü? 17 Ağustos 1999 depremi kaç saniye sürmüştü?

24 Eylül 2020 Perşembe 17:35 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 17:35

17 Ağustos 1999 depremi kaç saniye sürmüştü? İstanbul yeni depremi kaç saniye sürdü? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde arama motorlarında araştırılıyor. İstanbul'da 16.39'da gerçekleşen son dakika depremi paniğe neden oldu ve tüm İstanbul sallandı. AFAD'ın verilerine göre 4.2 büyüklüğünde olan deprem, Marmara Denizi açıklarında yerin 6.83 kilometre derinliğinde meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokağa döküldü. Korku dolu anların yaşandığı dakikalar büyük paniğe neden oldu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir." denildi.

24 EYLÜL 2020 DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

İstanbul başta olmak üzere Marmara’da hissedilen bir deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji merkezi büyüklüğünün 4,0 olarak açıkladı. Depreme ilişkin Kandilli rasathanesi de 4.3'lük şiddet ölçümü paylaştı. 10 saniye kadar süren depremin merkez üssü Marmara Denizi olarak belirtildi. İstanbulluları korkutan deprem 10-15 saniye sürdü.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Saat 16.38 Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir.

Depremin büyüklüğü 4.2 olarak kayda geçerken alınan son bilgilere ve AFAD'ın açıkladığı son depremler raporuna göre merkez üssü Marmara Denizi. İstanbul'da hissedilen depremin derinliği 18.87 kilometre. Tam merkez olarak da Marmaraereğlisi (Tekirdağ) olarak açıklandı.

Edinilen son dakika bilgisine göre İstanbul'da gerçekleşen son dakika depremi vatandaşları paniğe sevk etti. Bazı vatandaşlar bulundukları binalardan dışarı çıkarken geniş meydanlarda kısa süreli kalabalıklar oldu.

İSTANBUL'DAKİ DEPREMİN DETAYLARI

Büyüklük : 4.2 (Mw)

Yer : Marmara Denizi, 18.87 km. Marmaraereglisi (Tekirdag)

Tarih-Saat : 24.09.2020, 16:38:31 TSİ

Enlem : 40.8268 N

Boylam : 28.0920 E

Derinlik : 6.83 km

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