24 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 24 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusu yanıt buldu. Herhafta müşterilerine birbirinden cazip fırsatlı ürünler getiren BİM'de aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. BİM müşterileri tarafından hızlıca tüketilen aktüel ürünler yine yarın raflardaki yerini alacak. BİM 24 Eylül Salı aktüel ürünler listesinde; 5'li erkek çorap 15,95 TL'den, 5'li çocuk kız-erkek çorap 9,95 TL'den, 2'li organik bebek çorabı 3,95 TL'den ve 3'lü spor yarım çorap 8,95 TL'den satışa çıkarılıyor. 24 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.