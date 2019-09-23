24 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var?
24 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusu yanıt buldu. Herhafta müşterilerine birbirinden cazip fırsatlı ürünler getiren BİM'de aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. BİM müşterileri tarafından hızlıca tüketilen aktüel ürünler yine yarın raflardaki yerini alacak. BİM 24 Eylül Salı aktüel ürünler listesinde; 5'li erkek çorap 15,95 TL'den, 5'li çocuk kız-erkek çorap 9,95 TL'den, 2'li organik bebek çorabı 3,95 TL'den ve 3'lü spor yarım çorap 8,95 TL'den satışa çıkarılıyor. 24 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.
24 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Herhafta müşterilerine birbirinden cazip fırsatlı ürünler getiren BİM'de aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. BİM 24 Eylül Salı aktüel ürünler listesinde yine birbirinden cazip fırsatlar bulunuyor. BİM'de Çift Taraflı Spor Bustiyer 24,90 TL'den, Uzun Spor Tayt Kadın 24,90 TL'den, 3’lü Spor Çorap Yarım Konç Kadın/Erkek 8,95 T'den satışa çıkarılıyor. 24 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu sizlerle...
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM 24 Eylül Salı aktüel ürünler listesinde; 5'li erkek çorap 15,95 TL'den, 5'li çocuk kız-erkek çorap 9,95 TL'den, 2'li organik bebek çorabı 3,95 TL'den ve 3'lü spor yarım çorap 8,95 TL'den satışa çıkarılıyor.
24 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA
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