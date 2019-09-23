23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7209
  • 6,2844
  • 279.127
  • 100201
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

24 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler listesinde neler var?

24 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusu yanıt buldu. Herhafta müşterilerine birbirinden cazip fırsatlı ürünler getiren BİM'de aktüel ürünler yoğun ilgi görüyor. BİM müşterileri tarafından hızlıca tüketilen aktüel ürünler yine yarın raflardaki yerini alacak. BİM 24 Eylül Salı aktüel ürünler listesinde; 5'li erkek çorap 15,95 TL'den, 5'li çocuk kız-erkek çorap 9,95 TL'den, 2'li organik bebek çorabı 3,95 TL'den ve 3'lü spor yarım çorap 8,95 TL'den satışa çıkarılıyor. 24 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

24 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu yayında. BİM aktüel ürünler listesinde neler var? sorusunun yanıtı tüm BİM müşterileri tarafından merak ediliyor. Herhafta müşterilerine birbirinden cazip fırsatlı ürünler getiren BİM'de aktüel ürünler hızlıca tükeniyor. BİM aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. BİM 24 Eylül Salı aktüel ürünler listesinde yine birbirinden cazip fırsatlar bulunuyor. BİM'de Çift Taraflı Spor Bustiyer 24,90 TL'den,  Uzun Spor Tayt Kadın 24,90 TL'den, 3’lü Spor Çorap Yarım Konç Kadın/Erkek 8,95 T'den satışa çıkarılıyor. 24 Eylül BİM aktüel ürünler kataloğu sizlerle... 
 
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE NELER VAR?
BİM 24 Eylül Salı aktüel ürünler listesinde;  5'li erkek çorap 15,95 TL'den, 5'li çocuk kız-erkek çorap 9,95 TL'den, 2'li organik bebek çorabı 3,95 TL'den ve 3'lü spor yarım çorap 8,95 TL'den satışa çıkarılıyor. 
 
24 EYLÜL BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINDA
 

 

ABD kamuoyuna FETÖ uyarısı: Sizin de sorununuz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Aylin Atmaca'dan ilginç A9 açıklaması: Yüzde 95 imani, yüzde 5 dans

Aylin Atmaca'dan ilginç A9 açıklaması: Yüzde 95 imani, yüzde 5 dans

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi

Trabzonspor transferi KAP'a bildirdi

Teknopark İstanbul, Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek

Teknopark İstanbul, Fransa'da Türkiye'yi temsil edecek

Türk ekonomisine övgü: 2003'e göre daha görkemli

Türk ekonomisine övgü: 2003'e göre daha görkemli

PKK'nın 'evlat nöbeti'ne karşı hain video planı deşifre edildi

PKK'nın 'evlat nöbeti'ne karşı hain video planı deşifre edildi

Suriye sınırında askeri hareketlilik

Suriye sınırında askeri hareketlilik

TEKNOFEST'e gelen ziyaretçi sayısı belli oldu

TEKNOFEST'e gelen ziyaretçi sayısı belli oldu

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı

Türkiye'deki ilk saldırısı! Çocuğun parmağını kopardı
 

POPÜLER HABERLER

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

´En büyük kandil burasıdır, askerimize kurşun sıkan bunlardır´

Kariyerlerinden vazgeçerek bu işe girdiler, siparişlere yetişemiyorlar

Kariyerlerinden vazgeçerek bu işe girdiler, siparişlere yetişemiyorlar

Görenleri resmen büyülüyor! Ziyaretçiler akın etti

Görenleri resmen büyülüyor! Ziyaretçiler akın etti

Lezzetiyle damak çatlatıyor! Ve tescillendi

Lezzetiyle damak çatlatıyor! Ve tescillendi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA