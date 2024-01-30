İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2024 Salı / 20 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3664
  • EURO
    32,8716
  • ALTIN
    1987.38
  • BIST100
    8475.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 2.4 milyon TL değerinde! Çanakkale'de ele geçirildi
Güncel

2.4 milyon TL değerinde! Çanakkale'de ele geçirildi

Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda, 178,30 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Bu ham maddeden ortalama 16 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai) elde edilebileceği ve yaklaşık piyasa değerinin 2.4 milyon TL olduğu değerlendirildi.

IHA30 Ocak 2024 Salı 10:07 - Güncelleme:
2.4 milyon TL değerinde! Çanakkale'de ele geçirildi
ABONE OL

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, 4 şüphelinin üst ve araç aramasında 178,30 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ele geçirildi. Bu ham maddeden ortalama 16 kilogram sentetik kannabinoid (Bonzai) elde edilebileceği ve yaklaşık piyasa değerinin 2.4 milyon TL olduğu değerlendirildi. 4 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, haklarında işlem yapıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mevcutlu olarak Lapseki Cumhuriyet Başsavcılığı'na götürülen 4 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.