24 TV ekibi Rus füzelerinin vurduğu alanda!

2 Mart 2022 Çarşamba 11:52 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 12:15

Rus ordusu bir kez daha sivillerin yerleşim yerlerini bombaladı. 24 TV Muhabiri Adem Hançer ve kameraman Uğur Tüney, Kiev'de 5 kişinin hayatını kaybettiği noktadan son durumu aktardı.



Kiev'de dün akşam birçok noktaya saldırı gerçekleşti, Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada sivillerin hedef alınmadığını belirtti, fakat 5 kişi dün hayatını kaybetti. Adem Hançer ve Uğur Tüney'in aktardığı görüntülerde durumun vahameti bir kez daha gözler önüne serildi. Bombaların düştüğü sivil yerleşim alanlarından hala dumanlar yükseliyor. Mağaza, gaz dağıtım merkezi, eczane gibi sivillerin ağırlıklı olduğu binalar hedef haline geldi.

Hançer, sokakların şarapnel ve atılan roket parçaları ile dolu olduğunu ifade etti.

Hançer ve Tüney'in aktardığı görüntülerde roketlerin isabet ettiği sivil yerleşim alanına birkaç metre uzaklıkla bir benzin istasyonu bulunuyor. Hala dumanla kaplı olan bölgede, olası bir felaketin nasıl teğet geçtiği gözler önüne serildi.

Hançer'in yerel askeri kaynaklardan aldığı bilgiye göre bölgeye biri güdümlü iki farklı tipte roket isabet etti. Bombardımanın olduğu bölgede bir mezarlık bulunduğunu söyleyen Hançer, saldırı esnasında atılan roketlerden birinin de kiliseye isabet ettiği iddialarının olduğunu aktardı. Öte yandan bölgede kan ve ceset parçalarının bulunduğu da belirtildi.