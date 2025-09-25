İSTANBUL 25°C / 18°C
Güncel

24 TV sordu Trump cevapladı: Gazze için anlaşmaya yakınız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump Beyaz Saray'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını cevapladı. 24 TV Washington Temsilcisi Yavuz Atalay'ın Filistin sorusuna Trump, 'Bugün bir adım olabilir' cevabını verdi.

HABER MERKEZİ25 Eylül 2025 Perşembe 19:22 - Güncelleme:
24 TV sordu Trump cevapladı: Gazze için anlaşmaya yakınız
Trump, Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle yaptığı toplantının "çok verimli geçtiğini" söyledi.

24 TV'DEN KRİTİK SORU

24 TV Washington Temsilcisi Yavuz Atalay Trump'a Filistin meselesiyle ilgili günün en önemli iki sorusunu Donald Trump'a yöneltti.

Trump, BM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, Atalay'ın sorusunu "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz. Filistin konusunda bugün bir adım olabilir" diyerek cevapladı.

"HERKES ERDOĞAN'A SAYGI DUYUYOR"

ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan ile Oval Ofis'teki görüşmesinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan her ikisi (Putin-Zelenskiy) tarafından da çok saygı görüyor. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Ben de öyle" ifadelerini kullandı.

