Trump, Birleşmiş Milletler'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle yaptığı toplantının "çok verimli geçtiğini" söyledi.
24 TV'DEN KRİTİK SORU
24 TV Washington Temsilcisi Yavuz Atalay Trump'a Filistin meselesiyle ilgili günün en önemli iki sorusunu Donald Trump'a yöneltti.
Trump, BM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, Atalay'ın sorusunu "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz. Filistin konusunda bugün bir adım olabilir" diyerek cevapladı.
"HERKES ERDOĞAN'A SAYGI DUYUYOR"
ABD Başkanı Trump, Başkan Erdoğan ile Oval Ofis'teki görüşmesinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan her ikisi (Putin-Zelenskiy) tarafından da çok saygı görüyor. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Ben de öyle" ifadelerini kullandı.
