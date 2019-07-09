24 TV'de yeni bir program: Zamanın Ruhu

Algılar, Olgular, Gerçekler ve Yalanlar…

Bütün bildiklerinizi unutun! yo, hayır, hepsini değil, ama gelin sorulara Zamanın Ruhu’ndan bakalım, oradan okuyalım…

Zaman Modern, İnsan ve İhtiyaçları Eski…

Bugün hiç bilmediğimiz sorularla mı boğuşuyoruz, yoksa bilindik dertleri yeni baştan mı okuyoruz? Ezberleri bozuyoruz. Hayatımıza değen, dokunan meselelere zamanın ruhundan, bazen biraz o çerçeveyi de zorlayarak bakıyoruz.

Algılar, olgular, gerçekler ve yalanlar farklı konu ve konuklarla Zamanın Ruhu’nda.



Zamanın Ruhu; Her Perşembe saat 21.00’de 24’te…