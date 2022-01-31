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24 yaşındaki Ayşegül ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, yalnız yaşayan Ayşegül Tosun (24), tek odalı evinde ölü bulundu.

DHA31 Ocak 2022 Pazartesi 10:46 - Güncelleme: 31 Ocak 2022 Pazartesi 10:46
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Olay, dün saat 22.30 sıralarında, Yeşildere Mahallesi 1166 Sokak'taki tek katlı evde meydana geldi. Haber alınamayınca pencereden bakan ev sahibi, yalnız yaşayan Ayşegül Tosun'un yerde hareketsiz yattığını gördü. Ev sahibinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisin kapıyı açmasının ardından içeri giren sağlık ekibi, Tosun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Tosun'un yanında da çok sayıda çakmak olduğu görüldü. Uyuşturucu madde kullanımından öldüğü değerlendirilen Ayşegül Tosun'un cansız bedeni, ekipler ve savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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