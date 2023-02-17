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248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Kahramanmaraş'taki depremin ardından enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez'in sağlık durumu hakkında doktorları tarafından yapılan açıklamada, Aleyna'nın durumunun iyi olduğu belirtildi.

IHA17 Şubat 2023 Cuma 13:41 - Güncelleme:
248. saatte kurtarılan Aleyna Ölmez'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
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Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde enkazdan sağ olarak kurtarılan Aleyna Ölmez, Kahramanmaraş'ta hastanede yapılan müdahalenin ardından dün akşam saatlerinde ambulans uçakla Ankara'ya getirildi. Aleyna Ölmez'in tedavisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'nde devam ediyor.

"SAĞLIK DURUMU TAKİBİ GECE BOYUNCA YAPILDI, PROBLEM OLMADI"

Ankara Üniversitesi Rektörü Necdet Ünüvar, Kahramanmaraş'ta depremin 248. saatinde kurtarılan Aleyna Ölmez'in sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada, Aleyna'nın sağlık durumu takibinin gece boyunca yapıldığını belirterek, "Bir problem olmadı. Sabah pelvisinde bir problem sebebiyle küçük bir ameliyat oldu. Hastane Başhekimimiz Tanıl Kendirli genel durumuyla ilgili, sabahki ameliyat ile ilgili de ortopedi hocamız Mahmut Kalem bilgi verecek" dedi.

"GECE BOYUNCA BİLİNCİ AÇIK SEYRETTİ"

Ankara Üniversitesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Aleyna Ölmez'in ilk muayenesinde genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Yapılan ileri tetkikler sonucunda da pelvisinde kırık tespit edilmişti. Akşamki değerlendirmelerimizde sabah itibarıyla ameliyat olmasına uygun olacağına karar vermiştik. Gece boyunca bilinci açık seyretti. Umuyoruz ki akşamleyin ağızdan beslenmeye, su içmeye başlayacak. Genel durumu iyi şu anda" diye konuştu.

"ŞU AN GENEL DURUMU İYİ"

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Mahmut Kalem, Aleyna'nın dün geldiğinde pelvisinde kırık tespit ettiklerini ifade ederek, "Uzuvlarında ufak çizikler dışında herhangi bir yaralanması yoktu. Bugün sabah itibarıyla ameliyatını aldık. Az önce uyandı, şu an genel durumu iyi, Tanıl hocam yakından takip ediyor. Kısa zamanda da yürümesini ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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