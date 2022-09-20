25 bin iş yerine ''çalışan güvenliği'' uyarısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, iş yerlerinde İSG koşullarının iyileştirilmesi ve çalışanların "insana yakışır" şartlarda istihdam edilmesi amacıyla yasal düzenleme, denetim, proje, etkinlik ve iş birliklerini hayata geçiriyor.

Bu kapsamda, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 2012'de yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 10 yılda iş yerlerindeki risklerin kontrol altına alınması için birçok yeni uygulama başlatıldı. Bu uygulamaların da katkısıyla İSG kültürünün, toplumun her kesiminde yaygınlaşması noktasında belli bir ivme kazanıldı.

İSG konusunda iş yerlerinde yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeleri anbean takip eden Bakanlık, İSG hizmeti alan 12 bin iş yerine teşekkür yazısı, İSG hizmetini çalışanlarına henüz sunmayan 25 bin iş yerine ise uyarı yazısı gönderdi.

- ÇALIŞANA VERİLEN DEĞER

İSG hizmeti alanlara gönderilen teşekkür yazısında, iş yeri sahiplerinin çalışanlarına verdiği değerden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Profesyonellerden İSG hizmeti alınmasının işverenin tedbir alma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığı hatırlatılan yazıda, bu hizmetlerden beklenen iyileşmeyi elde edebilmek için işverenin gözetim ve denetiminin önemli olduğu vurgulandı.

Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10'dan fazla çalışan istihdam eden iş yerlerinin, İSG hizmetinin kesintisiz temin edileceği belirtilen yazıda, çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10'dan az çalışan istihdam eden iş yerlerinin ise iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi hizmetini ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden (OSGB) veya çalışan sağlığı merkezinden sağlaması halinde, her bir çalışan için prime esas günlük kazanç alt sınırının yüzde 1,6 oranı uygulanarak aylık destek ödemesinden faydalanabilecekleri belirtildi.

Yazıda, 3 yıl içinde ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası yaşanmaması halinde, işsizlik sigortası işveren payının 3 yıl süreyle yüzde 50 indirimli ödenmesi imkanının olduğu hatırlatıldı.

- 17 BİN LİRA İLE 52 BİN LİRA ARASINDA PARA CEZASI UYGULANABİLECEK

Çalışanlarına İSG hizmeti sunma yükümlülüğünü henüz yerine getirmeyen iş yerlerine gönderilen uyarı yazısında ise İSG hizmetlerinin önemi ve amacı hatırlatıldı.

İş yerlerinin bu alanda faydalanabilecekleri destek ve teşvik uygulamaları hakkında bilgi verilen yazıda, görevlendirmesi yapılmayan iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi veya diğer sağlık personelinin her biri için ayrı ayrı olmak üzere aykırılığın devam ettiği her ay için 17 bin liradan 52 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabileceği vurgulandı.

- İŞ YERLERİ İSG HİZMETİNİ NASIL ALIYOR?

İş yerlerinde İSG hizmetlerinin yürütülebilmesi için iş yerinde çalışan kişiler arasından uygun sertifikaya sahip kişiler görevlendirilebildiği gibi işveren ilgili eğitimleri alarak görevi kendisi de üstlenebiliyor, Bakanlıkça yetkilendirilen OSGB'lerden hizmet de alınabiliyor.

İSG hizmetlerinde görevlendirilen kişiler, işverene rehberlik yapmak, riskleri değerlendirmek, çalışanlara eğitim vermek ve sağlık gözetimi gibi birçok alanda faaliyet yürütüyor.