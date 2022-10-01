25 Mart'ta hizmete açıldı! 6 ayda 53 bin 652 yolcu kullandı

Kentte eski havalimanının büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle Söngüt köyü arazisinde yapılan ve 550 milyon liraya mal olan yeni havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 25 Mart'ta hizmete açıldı. Türkiye'nin 57'nci havalimanı olan Tokat Havalimanı, 45 metre genişliğindeki 2 bin 700 metre pist uzunluğu ve 16 bin 200 metrekarelik terminal binası ile hizmete girdi. Havalimanının pist, terminal binası ve kule inşaatı, yaklaşık 3 yılda tamamlanırken; 5 yolcu, 2 kargo olmak üzere 7 uçak park kapasitesine sahip olacak şekilde planlandı.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, havalimanının ilk 6 aylık hava trafiği değerlendirmesini DHA'ya yaptı. Vali Hatipoğlu, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle mart ayında açılan Tokat Havalimanı'mızda bugüne kadar 368 tarifeli sefer gerçekleştirildi. 53 bin 652 yolcumuz havalimanımızı kullandı. Onun dışında ambulans uçak ve benzeri faaliyetlerle yaklaşık olarak 780 hava trafiği gerçekleşmiş oldu. Havalimanımız her gün artan bir taleple karşı karşıya. Yeni seferlerin konulması için taleplerimiz söz konusu oldu. Seferlerin artırılmasıyla bölgemizin ekonomik hayatı için çok önemli bir noktaya gelmiş olacağız. Bugüne kadar 423 ton yük oluşturulmuş. Bölgede lojistik depolama anlamında hava yoluyla meyve ve sebzemizin daha uygun ihracatı ile ilgili olarak da çalışıyoruz" diye konuştu. (DHA)