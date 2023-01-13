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  • 250 bin liralık vurgun yapacaklardı: Polisin dikkati sayesinde gözaltına alındılar
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250 bin liralık vurgun yapacaklardı: Polisin dikkati sayesinde gözaltına alındılar

Mersin'e 250 bin lira değerinde bir kamyon zücaciye ürünü getiren şahıs dolandırıldı, polis olayı çözerek 2 şüpheliyi yakaladı.

IHA13 Ocak 2023 Cuma 10:15 - Güncelleme:
250 bin liralık vurgun yapacaklardı: Polisin dikkati sayesinde gözaltına alındılar
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Edinilen bilgilere göre, Gaziantep'te faaliyet gösteren bir firmada sevkiyat elemanı olarak çalışan bir kişi, geldiği Mersin'de dolandırıldığını iddia ederek İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu. Mağdur, L.Y. isimli bir şüphelinin Mersin'e 250 bin lira değerinde zücaciye ürünü siparişi verdiğini, ürünleri getirerek Toroslar ilçesi Çukurova Mahallesindeki bir depoya indirdiğini aktardı. L.Y.'nin ödemeyi dolar bozdurarak nakit bir şekilde yapacağını söylediğini belirten mağdur, şüphelinin ortadan kaybolduğunu, ürünlerin de indirdikleri depoda olmadığını fark etti. Söz konusu konuyu aydınlatmak için çalışma başlatan polis ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelileri tespit etti. Ayrıca ekipler, ürünlerin ilk depodan Toroslar ilçesinde başka bir depoya aktarıldığını belirledi. Her iki depoda yapılan arama neticesinde ürünler bulundu, şüpheli L.Y ve ona yardım ettiği ileri sürülen O.Y. ise yakalanıp gözaltına alındı.

Ele geçirilen bir kamyon ürün ise polis tarafından firma yetkililerine teslim edildi.

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