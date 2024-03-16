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Güncel

252 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Mersin ve Ankara'da gerçekleştirilen operasyonlarda, 252 milyon lira değerinde kaçak ticari eşya, makaron ve kıyılmış tütün ele geçirildi.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 11:19 - Güncelleme:
252 milyon lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan istihbari çalışmalarla takibe alınan konteynerin geçici depolama alanına gitmek üzere limandan çıkış yaptıktan sonra üzerinde aynı numaranın yazdığı başka bir konteyner ile değiştirildiği tespit edildi.

X-ray taramasına sevk edilen ikiz konteynerde şüpheli yoğunluk belirlenmesi üzerine yapılan detaylı aramada, yaklaşık değeri 240 milyon lira olan çeşitli türlerde ticari eşya ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı kararına istinaden eşyaya el konuldu. Şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

- 2,5 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ

Başkentteki operasyonda ise Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yapılan risk analizi çalışmaları ve saha araştırmalarında bir depo önündeki araç şüpheli bulundu.

Depoda ve araçta yapılan aramada, yaklaşık değeri 12 milyon lira olan 2 milyon 532 bin 600 adet/dal bandrolü bulunmayan doldurulmuş makaron ile bandrolü yıprandığı ve tam olarak yapıştırılmadığı tespit edilen 333 kolide 2 bin 664 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda söz konusu eşyaya el konularak şüphelilere ilişkin tahkikat başlatıldı.

Böylece iki operasyonla 252 milyon liralık kaçakçılık önlendi.

  • Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza
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