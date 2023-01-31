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Güncel

26 yaşındaki genç evinde öldürüldü

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, evinde silahla vurulan genç hayatını kaybetti.

AA31 Ocak 2023 Salı 15:37 - Güncelleme:
26 yaşındaki genç evinde öldürüldü
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Tepecik Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki evinde A.D. tarafından tabancayla başına ateş edilen Mehmet Eren (26) ağır yaralandı.

Eve çağrılan sağlık ekiplerince Bayramiç Devlet Hastanesine kaldırılan Eren, sevk edildiği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesindeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan katil zanlısı A.D, emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Cinayet suçundan hüküm giydiği için 15 yıl cezaevinde kalan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.D, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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