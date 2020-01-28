İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9399
  • EURO
    6,5401
  • ALTIN
    300.045
  • BIST100
    120324
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 26 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri yakayı ele verdi
Güncel

26 yıl hapis cezasıyla aranan uyuşturucu taciri yakayı ele verdi

Kocaeli’de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan aranan ve hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

IHA28.01.2020  15:04 - Güncelleme: 28.01.2020  15:04

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 4 ayrı ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan aranan ve hakkında 26 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.A.(31) şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan fiziki takip neticesinde şahsın evine gelmediği tespit edildi. Ekipler tarafından A.A.’nın saklanmasına yardım ettiği değerlendirilen ağabeyi O.A.’yı takibe aldı.

Ekipler tarafından takibe alınan O.A.’nın İzmit ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde bulunan bir çay ocağında A.A. ile görüştüğü belirlendi. Ekipler tarafından düzenlene operasyonla A.A. etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şahıs, emniyette yapılan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan A.A.’nın tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verildi.

Deprem gecesi milli İHA detayı: 25 dakikada gündüz gibi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!
'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

'Elazığ' diye gitti, kar tatiline çıktı!

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın
İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın

İsrailli yazar: Filistinlileri gömdüğünüz çalıntı topraklarda Holokost'u anmayın

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış

Gri Liste'deki PKK'lı terörist asker aracında yakalanmış
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.