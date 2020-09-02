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  • 26 yıldır aranıyordu... Cinayet zanlısı Bursa'da yakalandı
Güncel

26 yıldır aranıyordu... Cinayet zanlısı Bursa'da yakalandı

Muş'ta, 26 yıl önce kan davası nedeniyle G.E.'yi öldürüp kaçan ve hakkında 'kan gütme saikiyle tasarlayarak adam öldürme' suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.T., Bursa'da yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA02 Eylül 2020 Çarşamba 17:38 - Güncelleme: 02 Eylül 2020 Çarşamba 17:38
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Muş'ta yaşayan F.T., 1994 yılında kan davalısı G.E'yi tuzak kurarak, öldürdü. Ardından da kaçtı. F.T. hakkında 'kan gütme saikiyle tasarlayarak adam öldürme' suçundan dava açıldı. Dava sonucunda F.T. hakkında 36 yıl hapis cezası kararı verildi. 26 yıldır firari olan ve hakkında arama kararı bulunan F.T.'nin Bursa'da yaşadığı yönünde ihbar alan Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler F.T.'nin Yavuz Selim ve Arabayatağı Mahalleri'ndeki kahvehanelere gittiğini belirledi.

Mahallelerde takibe başlayan polis, dün Arabayatağı Mahallesi Güçlü Sokak'ta F.T.'yi kahvehaneye giderken yakalandı. Gözaltına alınan F.T. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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