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27 şehidimizin katili teröristin cenazesini HDP’liler teslim aldı

Şırnak’ta Hançer-2 operasyonu kapsamında Çırva Dağı’nda çıkan çatışmada Mahir Botan kod adlı Selçuk Köse etkisiz hale getirildi.

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18’i asker, 9’u güvenlik korucusu toplam 27 şehidimizin katili olduğu belirlenen teröristin cenazesini HDP’liler teslim aldı. Malatya’da HDP’li vekil Dersim Dağ ve heyetinin  katıldığı cenaze töreninin ardından PKK’lı terörist gömüldü.  
 
(Akşam)

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