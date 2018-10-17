27 şehidimizin katili teröristin cenazesini HDP’liler teslim aldı

18’i asker, 9’u güvenlik korucusu toplam 27 şehidimizin katili olduğu belirlenen teröristin cenazesini HDP’liler teslim aldı. Malatya’da HDP’li vekil Dersim Dağ ve heyetinin katıldığı cenaze töreninin ardından PKK’lı terörist gömüldü. (Akşam)
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