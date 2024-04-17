İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Nisan 2024 Çarşamba / 9 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,5325
  • EURO
    34,65
  • ALTIN
    2490.76
  • BIST100
    9548.09
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 2,8 milyar TL'ye yükseltildi! Ulusal Vefa Programı'nda yeni gelişme
Güncel

2,8 milyar TL'ye yükseltildi! Ulusal Vefa Programı'nda yeni gelişme

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ulusal Vefa Programı'nın daha etkin ve kapsamlı yürütülebilmesi için bu yılki bütçesini 2,8 milyar TL'ye yükselttiklerini açıkladı.

IHA17 Nisan 2024 Çarşamba 09:49 - Güncelleme:
2,8 milyar TL'ye yükseltildi! Ulusal Vefa Programı'nda yeni gelişme
ABONE OL

Bakan Göktaş, Ulusal Vefa Programı ile ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve kendi öz bakımını yerine getiremeyen yaşlı, engelli ve ağır kronik hastalığı bulunan vatandaşları yalnız bırakmadıklarını bildirdi.

Bakanlık olarak, yaşlı ve engelli vatandaşların sağlıklı ve aktif hayat sürmeleri için çalıştıklarını belirten Bakan Göktaş, "Sosyal hizmet modellerimizi vatandaşlarımızın ihtiyaçları ve günün şartları doğrultusunda iyileştirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl Ulusal Vefa Programı'na yaşlı ve engelli vatandaşın temel ve zaruri ihtiyaçlarının karşılanması için 1,6 milyar TL kaynak aktardıklarını hatırlatan Bakan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önemli buluyoruz. Bu doğrultuda Ulusal Vefa Programı'nın daha etkin ve kapsamlı yürütülebilmesi için bu yılki bütçesini 2,8 milyar TL'ye yükselttik" diye konuştu.

ÜLKE GENELİNDE UYGULANIYOR

Ekiplerin engelli ve yaşlı vatandaşların hanelerini düzenli bir şekilde ziyaret ederek, ev ve kişisel temizliklerini sağlayacaklarının altını çizen Bakan Göktaş, ulusal program haline dönüştürülen ve ülke genelinde uygulanan destek için belirli periyotlarla olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına bu kaynağın aktarılacağını bildirdi.

128 BİN KİŞİ YARARLANDI

Ulusal Vefa Programı aracılığıyla ihtiyaç sahibi olup kişisel bakımlarıyla temel ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayamayan yaşlı, engelli vatandaşlar ile ağır kronik hastalığı nedeniyle kendi öz bakımını yerine getiremeyen vatandaşların ev ve kişisel temizliklerini sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "2022 yılının Ağustos ayında ulusal program haline getirdiğimiz Ulusal Vefa Programından şimdiye kadar yaklaşık 128 bin vatandaşımız yararlandı" ifadelerini kullandı.

Yaşlı ve engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımını artırmak ve ihtiyaçlarını karşılamak için hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Bakan Göktaş, "Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın hak ettikleri yaşam standartlarını korumak üzere farkındalık çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Her türlü ihtiyaçlarının karşılanması yönünde de her zaman yanlarında olacağız" diye konuştu.

  • Vefa Programı
  • Bakan Özdemir
  • Bütçe Artışı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.