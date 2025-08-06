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28 Şubat bitti, ruhu yaşıyor! KADEM'den İstanbul Barosu'nun skandal mesajına tepki

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM), İstanbul Barosu'nun 'Kadın Hakları Merkezi' WhatsApp grubunda başörtülü kadınları hedef alan mesaja tepki gösterdi. KADEM'den yapılan açıklamada, 'Kadınların başörtülü olarak mesleğini icra etmesinin engellenmesine yönelik ifadeler, görevi hak savunuculuğu olması gereken kişilerin içinde bulunduğu ideoloji zehirlenmesinin en net göstergesi' denildi.

HABER MERKEZİ6 Ağustos 2025 Çarşamba 21:32 - Güncelleme:
28 Şubat bitti, ruhu yaşıyor! KADEM'den İstanbul Barosu'nun skandal mesajına tepki
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İstanbul Barosu'nun "Kadın Hakları Merkezi" WhatsApp grubunda, kadın hukukçulara yönelik tepki çeken ifadeler yer almıştı.

Grupta yer alan mesajda, "O mahkeme duruşma salonunda tesettürlü, başörtülü hakim, savcı, avukat olmaz olmamalı... Eğer dersiniz ki ben inancım nedeniyle kapalıyım o zaman sizin o inancınız mesleğinizi yapmanıza da engeldir. Bu kadın inanç vb hakkı değildir. Laik cumhuriyet hukuku zorunluluğudur. (Bize burada ağır sağcı erkek takiyyesi yapmayın lütfen.) Artık asıl konularımıza dönelim lütfen" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu mesaja tepki gösteren KADEM'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Whatsapp grubunda kullanılan, kadınların başörtülü olarak mesleğini icra etmesinin engellenmesine yönelik ifadeler, görevi hak savunuculuğu olması gereken kişilerin içinde bulunduğu ideoloji zehirlenmesinin en net göstergesi" denildi.

Paylaşımda ayrıca, "28 Şubat'ın bir Zihniyet Meselesi olduğu gerçeğini gösteren bu konuşmaların İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi'nin kurumsal görüşü değil, nerede bulunduğunu anlamayan bir kişinin hezeyanı olmasını umuyoruz. Bu vesileyle yeniden belirtmek isteriz ki; bireysel hak ve özgürlükleri yok sayan çağdışı anlayışların miadı dolmuştur. Kadınlar haklı mücadeleleriyle elde ettikleri kazanımları koruyacak; hem inancının gereğini özgürce yerine getirecek hem de mesleklerini layığıyla icra etmeyi sürdürecekler" ifadeleri kullanıldı.

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