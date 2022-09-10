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Güncel

28 Şubat Gönüllüleri hak kayıplarını talep ediyor

28 Şubat sürecinde hak kaybına uğrayan grupların temsilcileri ve mağdurlara destek veren hukukçu ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan '28 Şubat Gönüllüleri' Ankara'da bir araya geldi.

AA10 Eylül 2022 Cumartesi 17:04 - Güncelleme:
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İLBANK Sosyal Tesisleri'ndeki toplantıda konuşan 28 Şubat Gönüllüleri Genel Sekreteri Şerif Kaya, darbeler arasındaki benzerliklere işaret etti. 28 Şubat döneminde yaşananları anlatan Kaya, hak kayıplarının giderilmesini istedi.

Kaya, programın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 28 Şubat'ta hak kaybına uğrayanların haklarının iade edilmesi için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Darbe mağdurları için birçok düzenleme yapıldığını ancak hiç hak alamayanların da bulunduğunu kaydeden Kaya, şunları söyledi:

"Eğer 28 Şubat'ı bir savaşa benzetirsek, o dönem içerisinde biz cephede olan 28 Şubat gazileriyiz. Nasıl ki bir savaş bittikten sonra cepheye dönülür, yaralılar tedavi ve rehabilite edilir, ölüler gömülür, bu manada hak açısından kolu, bacağı kopmuş insanlar gibiyiz. Hiçbir maddi karşılık ya da herhangi bir hak, gençliğimizi, yaşadığımız sıkıntıları asla geri getirmeyecek. Şöyle bir şey var ki protezin takılması insanın yaşam kalitesini bir miktar yükseltir. Bize verilecek şey bundan ibaret. Helalleşmeyse biz böyle helalleşmek istiyoruz."

Programda, eski Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Süleyman Arslan da konuşma yaptı.

  • 28 Şubat Gönüllüleri
  • Ankara
  • İLBANK Sosyal Tesisleri

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