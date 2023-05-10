İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mayıs 2023 Çarşamba / 20 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,5459
  • EURO
    21,4709
  • ALTIN
    1275.97
  • BIST100
    4494.48
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 28 Şubat zihniyeti Ankara'da hortladı! ''Defolun bu ülkeden'' diyerek başörtülü kadına saldırdı
Güncel

28 Şubat zihniyeti Ankara'da hortladı! ''Defolun bu ülkeden'' diyerek başörtülü kadına saldırdı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki kadın, başka bir kadına başörtülü olduğu gerekçesiyle saldırdı. 28 Şubat zihniyetini yansıtan açıklamalarda bulunan saldırgan kadın 'Tayyip size fazla yüz verdi, defolun bu ülkeden.' diyerek başörtülü kadına yönelik çirkin ifadelerde kullandı.

10 Mayıs 2023 Çarşamba 21:53 - Güncelleme:
28 Şubat zihniyeti Ankara'da hortladı! ''Defolun bu ülkeden'' diyerek başörtülü kadına saldırdı
ABONE OL

Ankara'da iki kadın, başörtülü olduğu gerekçesiyle başka bir kadına saldırdı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki kadın, bir kadına başörtülü olduğu gerekçesiyle sokak ortasında saldırdı.

"BU BEZ PARÇASINI ÇIKARMAYI İYİ BİLİRİZ"

Başörtüsü taktığı gerekçesiyle Ayfer Ç.'ye saldıran iki kadın, şu ifadeleri kullanarak adeta kin kustu:

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiğini söyleyen Ayfer Ç.'nin eşi Yasin Ç., "Emniyete suç duyurusunda bulunduk. Tanımadığımız insanlar. Üçüncü bir kadın da ileride bekliyordu, doğru yapıyorsunuz devam edin diye diğer ikisine destek verdi. Olayın hemen ardından kızım yanımıza geldi, o da etkilendi" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.