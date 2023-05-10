Ankara'da iki kadın, başörtülü olduğu gerekçesiyle başka bir kadına saldırdı.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde iki kadın, bir kadına başörtülü olduğu gerekçesiyle sokak ortasında saldırdı.

"BU BEZ PARÇASINI ÇIKARMAYI İYİ BİLİRİZ"

Başörtüsü taktığı gerekçesiyle Ayfer Ç.'ye saldıran iki kadın, şu ifadeleri kullanarak adeta kin kustu:

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Olay yerine polis ekiplerinin sevk edildiğini söyleyen Ayfer Ç.'nin eşi Yasin Ç., "Emniyete suç duyurusunda bulunduk. Tanımadığımız insanlar. Üçüncü bir kadın da ileride bekliyordu, doğru yapıyorsunuz devam edin diye diğer ikisine destek verdi. Olayın hemen ardından kızım yanımıza geldi, o da etkilendi" ifadelerini kullandı.