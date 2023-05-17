Âsrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'dan Eskişehir'e gelen depremzede aile, kız çocuğunu kaldıkları evin yakınında bulunan özel okula kaydettirmek istediklerinde 28 Şubat zihniyetine sahip bir müdür ile karşı karşıya kaldı. Aile ve başörtülü olduğu için kapıdan içeri alınmayan 9. sınıf öğrencisi T.İ. henüz depremin psikolojik etkilerini atlatamamışken okul yönetiminin tavrı ile ikinci şoku yaşadı.

'BAŞÖRTÜLÜ' OLDUĞUN İÇİN SENİ ALAMAYIZ' DEDİLER

Müdür İsmail Samur tarafından kapıdan içeri sokulmayan çocuğun babası, 'Öğrencilerim derste susun' diyen Samur'a, "Öğrencilerini bu kadar mı düşünüyorsun? Sen başörtülü öğrenciyi okula sokmuyorsun ne öğrencisi" ifadeleri ile tepki göstermişti.

Kız çocuğu, erkek kardeşi ile birlikte özel okula kayıt için gittikleri günü anlattı:

"Okul müdürü İsmail Samur'un odasının kapısı açıktı, kapıdan içeri girerken müdür bana hitaben 'böyle mi içeri gireceksin?' dedi. Ben okul kıyafeti olarak anladım ve müdüre 'kayıt yaptıktan sonra formamı giyerim' dedim. Müdür 'formayı değil başındaki başörtüyü söylüyorum' dedi. Daha sonra beni bu şekilde okula kayıt edemeyeceğini söyledi. 'Başındakini çıkarsan ne olur? Okula girerken çıkartırsın, okuldan çıkarken de geri takarsın' dedi. 'Neden başörtümü çıkarayım', deyince müdür bana 'ben beş vakit namazımı kılıyorum. Eşim de namaz kılar. Okulun öğrencileri içinde kapalı öğrenci yok, velilerin içinde de kapalı yok, öğretmenlerin içinde de kapalı yok. Bir tek hizmetlilerin birkaçı ve mutfakta çalışan birkaç kişi kapalı. Onlar da çok fazla gözükmüyor.' dedi. Ben ve ağabeyim kalkarken müdür bizim oturmamızı istedi. Daha sonra müdür 'seni bırakmayacağım güzel yüzlü kızım' diyerek beni başka bir okula yönlendireceğini söyleyip telefon görüşmesi yaptı. Arkadaşı olduğu kişi ile telefonda 'senin okulunda kapalı öğrenci var mı?' diye sordu. Karşı tarafın ne cevap verdiğini duymadım. Daha sonra bize dönerek 'yarın sizi okula kahvaltı için bekliyorlar' dedi. Okulun ismini söyledi ancak hatırlamıyorum. Müdür daha sonra bize kartını verdi. Ağabeyimle okuldan ayrıldık. Okul müdüründen davacı ve şikayetçiyim."

Yaşanan olayın kamuoyunda büyük yankı bulmasının ardından öğrenciyi başörtüsü nedeniyle okula kaydetmeyen müdür hakkında "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçundan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Hatay'dan kente gelen depremzede öğrenci T.N.İ'nin (15) başörtülü olduğu gerekçesiyle özel okula kaydının yapılmadığı iddiasına yönelik başlattığı soruşturma tamamlandı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, İlk kez hakim karşısına çıkan davalı taraf Müdür İsmail Samur'un, "Bizim okulda başörtüyü sadece hademeler takar. Onlar da çok fazla ortalıkta gözükmezler" sözlerini sarf ettiği mahkeme kayıtlarında yer aldı.

'28 ŞUBAT KAFASINDAN HALA KURTULAMADIK'

Mağdur avukatı Fatih Mehmet Akmeşe; kız çocuğunun ve ailesinin yanlarında olduğunu belirterek, "Adında 'Çağdaş' ifadesi geçen özel bir okulun çatısı altında 'eğitimci' sıfatıyla hizmet verenler, ne kadar medeni olduklarını gösterdiler. Çadırlardan, konakladıkları yerlerden depremzedeleri çıkartan zihniyet ile sırf 'başörtülü' oldukları gerekçesiyle travma içindeki bir kız çocuğunu okul kapısından döndürenler aynı zihniyete sahip insanlar. Biz hukukçular olarak hala bu tür davalara bakmaktan hicap duysak da maalesef ki 28 Şubat kafasından hala kurtulabilmiş değiliz" dedi.

KADRODA TEK BİR BAŞÖRTÜLÜ EĞİTİMCİ YOK

Öte yandan oldukça geniş bir kadroya sahip özel okulun eğitim kadrosunda tek bir başörtülü öğretmenin yer almaması Müdür Samur'un ifadesini de doğruladı.

'BU ZİHNİYET DEĞİŞMEZ'

Olayın sosyal medyada duyulmasının ardından özel okulun sahiplerine ve yöneticilerine binlerce kişiden tepki geldi. Vatandaşlar, İsmail Samur'un görevinden alınması gerektiğini söyledi.