29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konuşma metni haberimizde! 29 Ekim neden kutlanır?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yarın yurdun genelinde büyük bir coşku içinde kutlanacak. Okullarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında çeşitli etkinlikler ve törenler düzenlenecek. Törende konuşma yapacak olan öğrenciler ve öğretmenler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı konuşma metnini araştırıyorlar. Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır. Peki, 29 Ekim neden kutlanır? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na dair merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

29 EKİM NEDEN KUTLANIR?

Cumhuriyet Bayramı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimi ilan etmesi anısına her yıl 29 Ekim günü Türkiye'de ve Kuzey Kıbrıs'ta kutlanan bir millî bayramdır.

Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı ülkelerde 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir. 1925 yılında çıkarılan bir kanunla Cumhuriyet'in ilanı günü yeni Türk Devleti'nin bayramı ilan edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, cumhuriyetin onuncu yılı kutlamalarının yapıldığı 29 Ekim 1933 tarihinde verdiği 10. Yıl Nutku'nda, bu günü en büyük bayram olarak nitelendirmiştir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KONUŞMA METNİ

Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili öğrenci arkadaşlarım ve saygı değer veliler; Cumhuriyetimizin 96.yıl kutlama proğramına hepiniz hoş geldiniz. Bu gün burada Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 96. Yıl dönümü kutlamaları için toplanmış bulunmaktayız. Biliyorsunuz ki çok uzun ve gayet meşakkatli bir sürecin arkasından 13 ekim 1923 ‘te Ankara başkent yapıldı. Arkasından 29 ekim 1923’te de Cumhuriyet ilan edilmiştir. 29 Ekim 1923 de “Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare biçimi, Cumhuriyet idaresidir.” diyerek ilan ettiği Cumhuriyet, Türk Ulusuna bırakılmış en büyük miras ve asla vazgeçilemez bir değerdir.

Ulu önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün kurduğu cumhuriyet; olmuş, bitmiş bir süreç değildir. Tam tersine onun “Devrimcilik ilkesi” gereği: sürekli olarak yeniliklere, değişimlere açık bir süreçtir. Bu önemli görev de gelecekte bu ülkenin yönetiminde söz sahibi olacak olan yani bu ülkenin gerçek sahibi olan siz çocuklarımıza düşmektedir. Türk genci yaşamıyla ve sözleriyle bir rehber niteliğindeki Ata’sından faydalanmalıdır. Ancak o zaman gerçekleri fark eder, yerinde saymanın ,geri gitmekten başka bir şey olmadığını anlar. Cumhuriyet bağımsız bir ülkedir. Devrimlerdir Atatürk’ün gösterdiği yoldan ilerleyen. Cumhuriyet ilimdir, fendir. Bu yüzden Atatürk bir gün söylediklerim bilime aykırı düşerse bilimi seçin der.

Bu güzel devleti bizlere armağan eden Atalarımızın bizlerden tek isteği Cumhuriyetimizi her zaman koruyup geliştirmemizdir. Bunu yapabilmek için de çok çalışıp Türkiye Cumhuriyeti’nin adını başarılarla yad ettirmek olacaktır.

Türk ulusuna seslenen büyük önder, şu tümcelerle cumhuriyetin, bağımsızlığın ayrılmaz parçası olduğunu vurgulamıştır:

-Bugün ulaştığımız sonuç, yüzyıllardan beri çekilen ulusal yıkımlardan uyanmanın ve bu sevgili vatanin her köşesini sulayan kanların karşılığıdır. Bu sonucu Türk gençliğinin korumasına bırakıyorum.” Sevgili öğrenciler! Sizler Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını anlamalı cumhuriyetin ne kadar önemli olduğunu görmelisiniz. Ne uğurda olursa olsun onu korumaları daima ileri seviyeye taşımalısınız. Bizler öğretmenler olarak sizlere güveniyoruz. Bu ülkenin geleceği sizi ellerinizde olacaktır.

Bu vesile ile Kurtuluş Savaşımızın başlangıcından bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nin bütünlüğü ve birliği için canlarını hiçe saymış şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

Sözlerimi Atatürk’ün bir sözü ile bitirmek istiyorum.

“Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek olan sizlersiniz”

CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

CUMHURİYET BAYRAMI KONUŞMASI

Cumhuriyet aydınlanmanın adıdır. 96 yıl önce bugün yakılan bir meşaledir cumhuriyet. Kimsesizlerin kimsesi, Nene Hatunların, Sütçü İmamların, Hasan Tahsinlerin sesidir cumhuriyet.

Cumhuriyet laikliktir, din temiz duygular içinde kalbimizde yaşasın diye. Kimse kirli siyasete alet etmesin diye kurulmuştur cumhuriyet. Cumhuriyet bir halkın özlemidir. Artık savaşlardan yorulmuş, yoksul ve viran kalmış ülkesinde yurtta barış dünyada barıştır cumhuriyet.

Cumhuriyet emektir alın terinden akan. Namusuyla kazançtır hiç kimseye el açmadan. Bu yüzden yüzlerce fabrika kurulmuştur ülkemizde dört yandan. Cumhuriyet demir ağlardır. Bütün ülke kalkınsındır cumhuriyet.

Cumhuriyet bağımsız bir ülkedir. Devrimlerdir Atatürk’ün gösterdiği yoldan ilerleyen. Cumhuriyet ilimdir, fendir. Bu yüzden Atatürk bir gün söylediklerim bilime aykırı düşerse bilimi seçin der.

Ben bir cumhuriyet aşığıyım dostlar, baylar, bayanlar. Bu yüzden Atatürk’ten yanadır hep sözlerim. Bu yüzden severim dolu dizgin yurdumu. Bu yüzden anlatırım tüm derslerimde

Cumhuriyet benim, cumhuriyet biziz.