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  • 29 kişinin can verdiği yanan binanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Güncel

29 kişinin can verdiği yanan binanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki, 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında hasar gören Sinan Apartmanı'nın içi görüntülendi. Apartmanın eksi birinci katının koridorunda yangının izleri net bir şekilde görülüyor.

DHA10 Nisan 2024 Çarşamba 13:41 - Güncelleme:
29 kişinin can verdiği yanan binanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
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Beşiktaş Gayrettepe'de 8 gün önce Masquerade adlı gece kulübündeki yangının ardından hasar gören ve tahliye edilen Sinan Apartmanı'ndaki elektrik ve su bağlantı çalışmaları dün itibariyle tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından apartman sakinlerinin dairelerine girmelerine izin verildi. Bayramı evlerinde geçirmek isteyen daire sakinleri de dün akşam üstü dairelerine girdi.

Gece kulübünde çıkan yangında apartmanın eksi birinci katında bulunan 1 numaralı daire alevlere teslim olmuştu. Sinan Apartmanı içerisine giren DHA ekibi o dairenin bulunduğu koridorda yangının izlerini görüntüledi. Duvarlarda, yerde ve daire kapılarında yoğun is olduğu görüldü.

  • Beşiktaş yangını
  • Sinan Apartmanı
  • İstanbul hasar

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