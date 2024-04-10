29 kişinin can verdiği yanan binanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş Gayrettepe'de 8 gün önce Masquerade adlı gece kulübündeki yangının ardından hasar gören ve tahliye edilen Sinan Apartmanı'ndaki elektrik ve su bağlantı çalışmaları dün itibariyle tamamlandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından apartman sakinlerinin dairelerine girmelerine izin verildi. Bayramı evlerinde geçirmek isteyen daire sakinleri de dün akşam üstü dairelerine girdi.

Gece kulübünde çıkan yangında apartmanın eksi birinci katında bulunan 1 numaralı daire alevlere teslim olmuştu. Sinan Apartmanı içerisine giren DHA ekibi o dairenin bulunduğu koridorda yangının izlerini görüntüledi. Duvarlarda, yerde ve daire kapılarında yoğun is olduğu görüldü.