8 Kasım 2021 Pazartesi 15:56 - Güncelleme: 8 Kasım 2021 Pazartesi 15:56

2.sınıflar için 10 Kasım şiirleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü için araştırılmaya başlandı. Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'de resmi tören düzenlenecek, okullarda ise şiir ve konuşmalar gibi çeşitli etkinlikler yapılacak. Bu anlamlı günde Atamızı anlatan ilkokul 2. sınıf öğrencileri için kolay 10 Kasım şiirleri haberimizde yer alıyor. İşte 2.sınıflar için 10 Kasım şiirleri

2.SINIFLAR İÇİN 10 KASIM ŞİİRLERİ

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82 yıl önce 10 Kasım 1938'de, saat dokuzu beş geçe hayata veda etti. Her yıl olduğu gibi Cumhuriyet'in kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı, bu yıl da tüm Türkiye'de törenlerle anılıyor. Atatürk'ün vefatı dolayısıyla okullarda düzenlenecek anma törenlerinde şiir okuyacak öğrenciler için 10 Kasım şiirleri (1. ve 2. sınıf)

10 KASIM ŞİİRLERİ İLKOKUL 2. SINIF

ATATÜRK ŞİİRİ

Kalbimde büyük sevgin.

Adın düşmez dilimden

İzinden yürüyorum,

"Türk'üm, doğruyum' derken

Sen büyük Türk, Atatürk!

Aydınlık bir ufuksun

Küçücük yüreğime,

Sığmayan gururumsun.

Ülkü Duysak

10 KASIM

Sensiz 10 kasım da, nasıl güleyim

Ah çeker ağlarım, dertli yüreğim

Albayrak yarıda, durur direğim

Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

Hazan geldi Atam, çiçekler soldu

Hergün şehit geldi, millet kahroldu

Şehit anaları saçların yoldu

Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

Güneşler tutuldu, ayda karardı

Ağladı ulusun bahtı karardı

10 kasımda ulus sana ağladı

Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.

ATAMIZ ŞİİRİ

O sabah güneş başkaydı

Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu

İşte o sabah herkesin yüzü soluktu

Ağlıyorlardı...

O sabah 1938 sabahı

Saat tam dokuzu beş geçe

Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ

Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında

Her şey o sabah oldu, işte o sabah

ÖLMEZ ATATÜRK

Gözleri bir güneş gibi aydınlatırdı,

Umutsuzluğu kabul etmeyendi ATATÜRK

Sevginin kaynağı, Bağımsızlığın timsali

Geleceğimin aynası, ölmez ATATÜRK

Yoklukların ve çaresizliğin düşmanı

Kimsesizlerin can dostuydu ATATÜRK

Vatanının yılmaz savunucusu

Özgürlüğün mimarı, Ölmez ATATÜRK

Vatan toprağını altın bilen

Yabancıya yar etmeyen ATATÜRK

Ya İstiklal Ya Ölüm diye haykıran

Kurtuluşumun sembolü, ölmez ATATÜRK

SAAT 9'U 5 GEÇE

Saat 9'u 5 geçe

Atam dolma bahçede

Gözlerini kapamış

Bütün dünya ağlamış

Doktor doktor kalksana

Lambaları yaksana

Atam elden gidiyor

Çaresine baksana

Uzun uzun kavaklar

Dökülüyor yapraklar

Ben Atama doymadım

Doysun kara topraklar

İZİNDEYİZ

Bir 10 Kasım sabahı daha geldi çattı,

Sirenler uzun uzun, yalnız senin için çaldı,

Tam 83 yıl olmuş senden ayrı kalalı,

Çok özledi seni cumhuriyet'in evlatları

Bıraktığın ilkelerin izindeyiz merak etme!

Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple,

Hep yaşayacak bu vatan Ata'm senin izinde,

Söz veririz her 10 Kasım saat dokuzu beş geçe.

Birkan Soylu

10 KASIM SABAHI

Rüzgâr ağırdan eser her 10 Kasım sabahı,

Her bir yere savurur sararmış yaprakları.

Hüzünlenir milletim her 10 Kasım sabahı,

Çiçeklerle donanır Anıtkabir yolları.

10 Kasım günün anlam ve önemi konuşması!

10 Kasım ile ilgili kısa şiirler!