2.sınıflar için 10 Kasım şiirleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü için araştırılmaya başlandı. Atatürk'ün 83. ölüm yıl dönümü vesilesiyle Anıtkabir'de resmi tören düzenlenecek, okullarda ise şiir ve konuşmalar gibi çeşitli etkinlikler yapılacak. Bu anlamlı günde Atamızı anlatan ilkokul 2. sınıf öğrencileri için kolay 10 Kasım şiirleri haberimizde yer alıyor. İşte 2.sınıflar için 10 Kasım şiirleri
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82 yıl önce 10 Kasım 1938'de, saat dokuzu beş geçe hayata veda etti. Her yıl olduğu gibi Cumhuriyet'in kurucu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatı, bu yıl da tüm Türkiye'de törenlerle anılıyor. Atatürk'ün vefatı dolayısıyla okullarda düzenlenecek anma törenlerinde şiir okuyacak öğrenciler için 10 Kasım şiirleri (1. ve 2. sınıf)
Kalbimde büyük sevgin.
Adın düşmez dilimden
İzinden yürüyorum,
"Türk'üm, doğruyum' derken
Sen büyük Türk, Atatürk!
Aydınlık bir ufuksun
Küçücük yüreğime,
Sığmayan gururumsun.
Ülkü Duysak
Sensiz 10 kasım da, nasıl güleyim
Ah çeker ağlarım, dertli yüreğim
Albayrak yarıda, durur direğim
Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.
Hazan geldi Atam, çiçekler soldu
Hergün şehit geldi, millet kahroldu
Şehit anaları saçların yoldu
Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.
Güneşler tutuldu, ayda karardı
Ağladı ulusun bahtı karardı
10 kasımda ulus sana ağladı
Ulusun sensiz, gülmüyor Atam.
O sabah güneş başkaydı
Sanki kimseye o eski sıcaklığını vermiyordu
İşte o sabah herkesin yüzü soluktu
Ağlıyorlardı...
O sabah 1938 sabahı
Saat tam dokuzu beş geçe
Ulusumuzu kurtaran ATAMIZ
Gözlerini kapattı, sonbahar yaprakları altında
Her şey o sabah oldu, işte o sabah
Gözleri bir güneş gibi aydınlatırdı,
Umutsuzluğu kabul etmeyendi ATATÜRK
Sevginin kaynağı, Bağımsızlığın timsali
Geleceğimin aynası, ölmez ATATÜRK
Yoklukların ve çaresizliğin düşmanı
Kimsesizlerin can dostuydu ATATÜRK
Vatanının yılmaz savunucusu
Özgürlüğün mimarı, Ölmez ATATÜRK
Vatan toprağını altın bilen
Yabancıya yar etmeyen ATATÜRK
Ya İstiklal Ya Ölüm diye haykıran
Kurtuluşumun sembolü, ölmez ATATÜRK
Saat 9'u 5 geçe
Atam dolma bahçede
Gözlerini kapamış
Bütün dünya ağlamış
Doktor doktor kalksana
Lambaları yaksana
Atam elden gidiyor
Çaresine baksana
Uzun uzun kavaklar
Dökülüyor yapraklar
Ben Atama doymadım
Doysun kara topraklar
Bir 10 Kasım sabahı daha geldi çattı,
Sirenler uzun uzun, yalnız senin için çaldı,
Tam 83 yıl olmuş senden ayrı kalalı,
Çok özledi seni cumhuriyet'in evlatları
Bıraktığın ilkelerin izindeyiz merak etme!
Kimse bozamaz birliğimizi hiçbir sebeple,
Hep yaşayacak bu vatan Ata'm senin izinde,
Söz veririz her 10 Kasım saat dokuzu beş geçe.
Birkan Soylu
10 KASIM SABAHI
Rüzgâr ağırdan eser her 10 Kasım sabahı,
Her bir yere savurur sararmış yaprakları.
Hüzünlenir milletim her 10 Kasım sabahı,
Çiçeklerle donanır Anıtkabir yolları.