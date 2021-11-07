7 Kasım 2021 Pazar 15:55 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 15:55

10 Kasım günün anlam ve önemi konuşması, Atatürk'ün ölümünün 83. yıl dönümünde okullarda öğretmenler tarafından okunacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938'de hayata veda etti. Bu önemli günde anma etkinliklerinde konuşma yapacak olan öğrenciler ve öğretmenler 10 Kasım Atatürk'ü anma konuşma metni arayışına girdi. 10 Kasım günün anlam ve önemine dair 10 Kasım 2021 Atatürk'ü anma konuşma metin örneklerine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

10 Kasım günü çeşitli etkinlikler gerçekleştirilerek ulu önder sevgi, saygı ve özlemle anılacak. İşte 10 Kasım günün anlam ve önemi konuşması için Atatürk'ü anma konuşma metinleri...

10 KASIM GÜNÜN ANLAM VE ÖNEMİ KONUŞMASI

Değerli Öğretmen Arkadaşlarım

Sayın veliler

Sevgili Öğrenciler

Bugün burada Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83.yıldönümü münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz.

Büyük önder, fikir ideal ve eserleriyle bağımsızlığımızdan tarihimize, dilimizden sanatımıza ve benliğimize kadar en gerçek fikirlerin ve en sıcak duyguların içinde aramızda hep yaşayan bir önderdir.

Atatürk'ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıldönümünde herkese düşen en büyük görev; "Atatürk`ü ve en büyük eseri Cumhuriyet`i anlamak, Cumhuriyet`in değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek, Türkiye`yi aydınlık yarınlara taşımaktır"

Dünyanın en seçkin ve en saygın lideri şöyle diyordu,

İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her kösesinde yeni fikir, yeni hayat ve büyük ideal için uğrasan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben, onların rüyasını temsil ediyorum. Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri şeyleri tatmin içindir. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yasaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur!

Mensubu olduğu Türk Milleti'ni sonsuz bir aşkla seven Mustafa Kemal Atatürk, milleti için her türlü zorluğa katlanmış ve kendini ona adamıştır. Onun "Ben, gerektiği zaman en büyük hediyem olmak üzere, Türk milletine canimi vereceğim" sözü, milletini ne kadar çok sevdiğini göstermektedir.

Bugün burada bu daracık zamanda Atatürk'ü anlatmanın imkânı yoktur elbette. Şurası bir gerçektir ki hakkında binlerce kitap yazılan; sayısız araştırmalara, makalelere konu olan Atatürk'ü ve onun muazzam kişiliğini bütün yönleriyle anlatamayız. Atatürk'ü anlatmak zor ve uzmanlık isteyen bir iştir; çünkü o yeryüzüne bir insan olarak gelmiş, bir cihan olarak gitmiştir

Hiçbir kimse bu muzaffer general, bu yılmaz devrimci, bu kahraman insan, bu halkçı lider kadar kendi ulusunun kalbine yakın olamamıştır.

Sevgili öğrenciler, ulusumuzun geleceğinin sizlerin elinde olacağını bilen Atatürk, "Gençler! Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak sizlersiniz." demişti. Öyleyse sizler Atatürk gibi yüce bir varlığın önderliğinde yetişen ve bugünlere kavuşan mutlu bir ulusun çocuklarısınız. Işığınızı, inancınızı ve gücünüzü Atatürk'ten almaktasınız.

Bize bıraktığı ışık yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir. Bu ışık sadece yolumuzu değil, içimizi de ısıtıp aydınlatmaktadır.

Onun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor ve hepinizi sevgiyle selamlıyorum.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA KONUŞMA METNİ

Sayın Okul Müdürüm, Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Sayın misafirler, Sevgili Öğrenciler

Bugün 10 Kasım...

Bugün hüzünlüyüz...

Bugünün anlamı bir başka bizim için...

Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ün, aramızdan ayrılışının 83. yıldönümü.

Çocukluğumda tanıdım onu, başarılı bir öğrenciydi, azimliydi, emsallerinden farklıydı.

Gençliğimde, bir millete olduğu gibi bizlere de örnekti, liderdi.

Şimdilerde ise Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ne kadar büyük insan olduğunu daha iyi anlıyorum.

Onu öğrencilerime tanıtıp anlatabilmenin önemini çok daha iyi biliyorum.

Bunun için sizlere onun birkaç özelliğinden bahsetmek istiyorum...

O, gittiği her vilayette, ilk ziyaretini okullara yaparak, öğrencilere ve öğretmenlere verdiği değeri göstermiştir.

O, bir çiftçinin yanında çiftçi, halkın sorunlarını dinlerken içten ve sıradan bir insan gibiydi.

O, Toroslarda keçisini otlatan bir Yörük için özgürlük, Hindistan'dan Afrika'ya kadar olan milletler için bağımsızlık sembolüydü.

Böyle bir liderin kıymetini bilmek, onu anlamak, yolunda gitmek asla zor değil.

Sevgili öğrencilerim,

Siz kendiniz tanıyın, kendiniz araştırın, kendiniz örnek alın onu.

Türk Milletini ayağa kaldıran, kimlik kazandıran, hem milliyetçi, hem de halkçı olan bu kahramanı, daha iyi anlayın.

10. yıl nutkunda el yazısıyla yazıp sonradan çizdiği cümlesinde şöyle diyor Atatürk:

'BENİ HATIRLAYINIZ' . Tüm ömrünü verdiği milletinden bunu bile istemeyi uygun görmeyip üzerini çizen, yüce gönüllü insan ve büyük liderimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğilirken "SENİ HİÇ UNUTMADIK Kİ HATIRLAYALIM" diyorum.

10 KASIM ÖĞRETMEN KONUŞMASI

Sayın Okul Müdürüm, Değerli Öğretmen arkadaşlarım, Sayın misafirler, Sevgili Öğrenciler

Bugün 10 Kasım...

Bugün hüzünlüyüz...

Bugünün anlamı bir başka bizim için...

Tarih 10 Kasım 1938, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK'ün aramızdan ayrılışının 83. Yıldönümü.

Çocukluğumda tanıdım, başarılı bir öğrenciydi, azimliydi, emsallerinden farklıydı.

Gençliğimde örnekti, bir millete olduğu gibi bizlere de, liderdi.

Şimdilerde ise Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ne kadar büyük insan olduğunu daha iyi anlıyor ve onu öğrencilerime tanıtıp anlatabilmenin önemini çok daha iyi anlıyorum.

İyi günlerimizde unuttuğumuz, zor ve sıkıntılı günlerimizde ise fikirlerinin ilaç, kendisinin birleştirici rolüne sarıldığımız bir Lider.

Birkaç özelliğinden bahsedeceğim...

O, gittiği her vilayette, ilk ziyaretini okullara yaparak öğrencilere ve öğretmenlere verdiği değeri göstermiştir.

O, bir çiftçinin yanında çiftçi, halkın sorunlarını dinlerken içten ve sıradan bir insan gibiydi.

O, Toroslarda keçisini otlatan bir Yörük için özgürlük sembolü.

O, Hindistan'dan Afrika'ya kadar olan milletler için bağımsızlık sembolü.

Hindistan Parlamento Heyet Başkanı şöyle söyler:

Atatürk, yalnız Türk Milleti'nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi.

O'nun direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz.

Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze kavuştuk.

Kıymet bilmek, onu anlamak, yolunda gitmek zor değil.

Sevgili öğrencilerim,

Siz kendiniz tanıyın, kendiniz araştırın, kendiniz örnek alın.

Türk Milletini ayağa kaldıran, kimlik kazandıran, hem milliyetçi hem de halkçı olan bu kahramanı daha iyi anlayın.

Sevgili öğrencilerim,

Hepiniz bir Atatürk olabilirsiniz, ne olur onun gibi okuyun, onun gibi çalışın, onun gibi milletiniz için çalışın.

Tarih onu hep hatırlayacak, Trablus'tan Balkanlara, Çanakkale'den Suriye ve Filistin'e, Sakarya'dan Kocatepe'ye. Silinmez izlerin silinemez.

Ey liderim, ey önderim, ey gururum...

Seni seviyorum ve seviyoruz, seni özlüyorum ve özlüyoruz.

Şunu bil ki, bu milletin evlatları seni tanıdıkça kendilerinde kuvvet bulacaklar.

Ve; "En Büyük eserim dediğin Türkiye Cumhuriyetini" sonsuza değin yaşatacaklar.

Bu duygu ve dileklerimle konuşmaya son veriyor ve diyorum ki

Ne Mutlu Türküm Diyene!

Ruhun Şad olsun, Mekanın Cennet Olsun.

10 KASIM KONUŞMA METNİ ÖRNEĞİ

Kıymetli meslektaşlarım, Sayın veliler ve değerli öğrenciler:

Bugün 10 Kasım Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk"ün aramızdan bedenen ayrılışının 82. Yıl dönümü. Evet bedenen bir ayrılış bu. Zira O, idealleriyle, düşünceleriyle ve bize kazandırdıkları ile 83 yıldır aramızda. Ve nice yıllar aramızda olmaya devam edecek.

Kıymetli meslektaşlarım: Atatürk"ü anlamak, O"nun çizdiği çağdaşlık yolunda ilerlemek, geleceğin Türkiye"sini ortaya çıkarmak ve genç nesillere O"nu ve ideallerini aktarmak konusunda bizlere büyük görevler düşmektedir. O"nun çizgisinden sapmadan, sürekli gelişen ve yenilenen bir Türkiye ortaya çıkarmak için O"nun ilkelerini kavratmamız bir gerekliliktir. Bu ilkeler doğrultusunda hareket eden, vatansever, dürüst, çalışkan ve hedefleri olan nesiller sizlerin ellerinde şekil bulacaktır.

Sayın veliler: Atatürk bu vatan için yaptıkları ile her zaman bir rol model olmuştur. O, tarihin tozlu sayfalarına hapsedilmeye çalışılan bir toplumu ayağa kaldırmış ve zafere olan inancını milletine aşılamıştır. İnsanları hayata bağlayan şey inançlarıdır. İnandığımız ölçüde var oluruz ve inançlarımızı gerçekleştirme çabamız bizi biz yapar. Dolayısıyla, geleceği şekillendirmek ve inandığı yolda emin adımlarla yürüyen evlatlar yetiştirmek de sizlerin emeğiyle olacaktır. Eğitimin temelinde aile vardır. Atatürk"ün çizdiği bu yolda yürüyebilmemiz için toplumun temel çekirdeği olan ailelere ve idealist ebeveynlere ihtiyacımız olduğu da bir gerçektir. Bizler evlatlarımıza sahip çıkarak, onlara vatan ve bayrak sevgisini aşılayarak, bir bütünün bölünmez parçaları olduğumuzu kavratırsak daha güçlü bir Türkiye oluşturabiliriz.

Ve sevgili öğrenciler: Atatürk"ü sevmek demek O"nun izinde yılmadan yürümek demektir. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk yaşadığı her dönemde genç nesillere önem vermiştir. Hedefleri olan ve bu hedeflere emin adımlarla yürüyen genç nesiller inşa etmeyi arzulamıştır. Bu noktada sizlere düşen görev; O"nun hedeflediği gelişmiş, çağdaş ve güçlü Türkiye için, kurduğu Cumhuriyete sahip çıkarak, çalışkan, dürüst, ahlaklı ve vatanını seven birer birey olmaktır. Bu konuda bizim sizlere olan inancımız tamdır.

Sayın veliler, kıymetli meslektaşlarım ve değerli öğrenciler; sözlerime burada son verirken Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk"ün şahsında, bu vatan uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyor, hepinizi selamlıyorum. Yüce Allah bu vatanı ve bu milleti korusun. Amin.

10 Kasım ile ilgili kısa şiirler!